FOTOGRAFIA Exposição reúne 30 fotografias do Recife feitas por moradores da cidade Mostra promovida pela Editora Inspiração pode ser vista no Shopping Recife desta terça-feira (17) até 31 de outubro

Muito da beleza presente na paisagem urbana passa despercebida aos olhares apressados dos moradores das grandes cidades. A fotografia nos ajuda a recuperar aquilo que acabamos perdendo de vista, como bem nos mostra a exposição “Recife: Encantos em todos os cantos”, que chega hoje ao Shopping Recife, com inauguração às 18h30, e permanece em cartaz até 31 de outubro.

A exposição é realizada pela Editora Inspiração, das primas e sócias Eduarda e Camila Haeckel, em parceria com o Shopping Recife. Para a ação, um concurso fotográfico foi lançado em setembro, a partir do qual foram selecionadas as imagens que compõem a mostra.

“Vimos que o Recife tem lugares maravilhosos, é uma cidade muito fotogênica, e pensamos: por que não mostrá-la através dos olhos dos moradores? A ideia foi trazer um olhar mais poético sobre a nossa cidade, que trouxesse toda essa beleza dela”, explicou Camila. O concurso recebeu registros feitos de três maneiras: por drone, celular ou câmera profissional. “A gente queria que todo mundo participasse, tanto fotógrafos profissionais, quanto amadores, e de todas as idades”, destacou.



Ao todo, foram selecionadas 30 fotografias de diferentes lugares da “Veneza brasileira”. Para a curadoria, o projeto contou com um corpo de 20 jurados formado, entre outros nomes, por Mariana Costa, diretora Administrativa da Folha de Pernambuco; Cacau de Paula, secretária de Cultura do Estado; Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro); o influenciador Ítalo Sena, o jornalista e influenciador Pedro Lins e o fotógrafo Bruno Lima.

“A gente se surpreendeu bastante com a qualidade das fotos, principalmente as que foram tiradas por fotógrafos amadores”, disse. “Essa parte [escolha das fotografias] foi muito desafiadora, porque realmente eram imagens lindas, de vários ângulos. Selecionamos as mais originais”, apontou.

A ideia da exposição surgiu em função do livro “Inspiração Recife”, de autoria de Camila e Eduarda, que será lançado em breve. “A gente vai falar sobre toda a parte histórica do desenvolvimento da nossa cidade, como ela evoluiu ao longo dos anos e, principalmente, como a iniciativa pública e privada foram capazes de movê-la no caminho do progresso”, explicou.

Em fase de preparação, a publicação tem o mesmo nome da coluna virtual assinada pelas autoras na Folha de Pernambuco, que também traz textos focados em experiências exitosas na Capital. “Muita gente não sabe, mas Recife tem o segundo maior polo médico do Brasil. Também é um polo tecnológico fantástico, com o Porto Digital capitaneando isso. Estamos passando por um processo de revitalização grande do Centro. Então, vemos que a cidade está em um caminho de mudança e evolução. É isso que queremos mostrar no livro”.

Serviço:

Exposição “Recife: Encantos em todos os cantos”

Quando: abertura hoje, às 18h30; em cartaz até 31 de outubro

Onde: Shopping Recife (Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem)

Acesso gratuito

