Exposição reúne 85 artistas pernambucanos na Galeria Pedra do Reino, no Cordeiro
Mostra coletiva será inaugurada nesta sexta (16), às 14h, no Compaz Ariano Suassuna, com entrada gratuita e visitação até 23 de outubro
A Galeria Pedra do Reino, instalada no Compaz Escritor Ariano Suassuna, no Cordeiro, inaugura nesta sexta-feira (16), às 14h, a exposição coletiva "Clube do Colecionador, Movimento de Arte Pernambucana". A mostra reúne obras de 85 artistas de diferentes gerações e linguagens, todas no mesmo formato e expostas lado a lado. A visitação segue até 23 de outubro, das 8h às 17h, com entrada gratuita.
Segundo a curadoria, a proposta é aproximar o público da experiência de montar uma coleção de arte, e as obras ficam à venda durante a exposição. "Colecionar é escolher aquilo que nos toca, guardar o que nos emociona e permitir que a arte faça parte da nossa vida cotidiana", escreve a curadora, a artista plástica Ana Veloso, gerente da Galeria Pedra do Reino, no texto de apresentação da mostra.
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"Quem entra no Compaz para estudar, treinar ou levar o filho na aula passa por 85 artistas da nossa terra no caminho. A galeria fica no meio da rotina do bairro, e é ali que a arte encontra quem mora no Cordeiro", afirma o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Rafael Arruda.
Entre os participantes estão nomes que ocuparam a galeria com mostras individuais neste ano, como Consuelo Figueira, com Traços da Memória, e Pedro Índio, com Pernambuco Folclore e Folguedos. A Pedra do Reino mantém programação contínua de exposições e um ateliê coletivo semanal coordenado por Ana Veloso.
O Compaz Ariano Suassuna é um dos seis Centros Comunitários da Paz da Prefeitura do Recife, geridos pela Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz, com atividades gratuitas de esporte, cultura, leitura, formação e mediação de conflitos.
SERVIÇO:
Exposição coletiva Clube do Colecionador, Movimento de Arte Pernambucana
Quando: Abertura sexta-feira, 16 de outubro, às 14h
Omde: Galeria Pedra do Reino, Compaz Escritor Ariano Suassuna - Av. General San Martin, 1208, Cordeiro, Recife
Visitação até 23 de outubro, das 8h às 17h
Entrada gratuita, obras à venda.