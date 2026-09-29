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MOSTRA Exposição fotográfica de Rogério Alves 'ocupa' a Rua da Imperatriz a partir desta quinta (1º) Mostra "Rua" reúne fotografias de artistas, performances e cenas urbanas, com curadoria de Tactiana Braga

O que outrora foi comércio abundante, segue atravessada por histórias e, a partir de 1º de outubro, será tomada também por arte a céu aberto.



Assim permanecerá a Rua da Imperatriz, entre a Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares e a Rua Sete de Setembro, até 10 de novembro, com a exposição "Rua", assinada pelo fotógrafo e artista multidisciplinar Rogério Alves.

O projeto vai ocupar as portas de pelo menos 17 estabelecimentos com painéis que propõem o entrelaçamento entre arte, cidade e público.

Corpo, movimento e ocupação

A exposição vai passear pela arte de Rogério em suas mais de três décadas de trajetória, com imagens de personalidades como Canibal, Isaar, Cida Pedrosa, Ronaldo Correia de Brito e Walmir Chagas, entre outros nomes.



Nas fotografias vêm à tona a relação de Rogério com a produção cultural pernambucana e sua investigação sobre o corpo, o movimento e a ocupação dos espaços.



Registros da cidade e intervenções artísticas em ambientes públicos também integram a mostra, a exemplo de trabalhos da Cia ETC e performances do Grupo Experimental de Dança.





A Imperatriz

Com curadoria de Tactiana Braga, produtora e diretora da B52 Cultural, "Rua" foi pensada para as fachadas da Imperatriz com o intuito de colocar a exposição em contato com o cotidiano de um centro urbano, saindo da obviedade dos ambientes das mostras de arte.

No contexto da exposição, fachadas, portas, comerciantes e pedestres passam a integrar a experiência artística, ajudando a reforçar possibilidades em um território que pode abraçar registros cotidianos e entrelaçá-los em outras memórias.





"Rua" fica em cartaz na Rua da Imperatriz até 10 de novembro | Crédito: Divulgação

Para a curadora, a exposição não se limita à contemplação das fotografias: o próprio ambiente urbano interfere na maneira como elas são vistas. O público não precisa entrar em uma galeria ou seguir um roteiro determinado. As imagens se apresentam a quem atravessa a rua para trabalhar, fazer compras ou caminhar.

“Há mais de 16 anos acompanho o ativismo e a trajetória cultural de Rogério Alves, e esta exposição é uma oportunidade única de compreender um recorte de sua grandeza.



O formato aberto e livre que adotamos revela um clique da alma e da expressão do artista e provoca as pessoas a criar e a se expressar na Imperatriz, no próprio ambiente da exposição. É um convite e uma provocação”, afirma Tactiana Braga,

Sobre o artista

Rogério Alves é artista autodidata com vivência em dança, teatro, palhaçaria e fotografia. Foi em meio a esse atravessamentos que ele passou a construir uma produção levada pelo interesse no corpo e em suas possibilidades de expressão.

Com mais de três décadas de trajetória na arte, Rogério é ator formado pelo Espaço Fiandeiros e esteve à frente, também, do Centro de Dança Jaime Arôxa, no Recife.



Entre outros desdobramentos de seu fazer artístico, ele tem participações em produções na Alemanha, como também já atuou no ensino de dança de salão. Além disso, mantém elo com a Ameciclo e com a gastronomia vegana.

Já na fotografia de cena ele colaborou com o Grupo Experimental de Dança, a Compassos Cia. de Dança, Cia Brincantes de Circo e para os Doutores de Alegria.



Ele ainda é autor dos projetos "Entranhas" e "Retratos Fora da Caixa".



A exposição "Rua" tem produção da B52 Cultural, apoio da Associação Impera e do Recentro.



O projeto conta também com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco e do Ministério da Cultura e do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Fundação de Cultura Cidade do Recife e da Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife.



SERVIÇO

"Rua", exposição de Rogério Alves

Quando: a partir desta quinta, 1º de outubro até 10 de novembro

Onde: Rua da Imperatriz ( entre a Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares e a Rua Sete de Setembro)

Acesso gratuito



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