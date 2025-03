A- A+

FOTOGRAFIA Exposição de Sebastião Salgado 'ocupa' a Caixa Cultural, no Bairro do Recife "Gold - Mina de Ouro Serra Pelada" entra em cartaz nesta terça (25), com visitação aberta a partir de amanhã; acesso gratuito

A realidade do maior garimpo a céu aberto, na Região da Amazônia Paraense em pouco mais de 50 imagens, é mote da exposição “Gold - Mina de Ouro Serra Pelada”, de Sebastião Salgado - aberta nesta terça (25) na Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife, e com visitação a partir de amanhã até 29 de junho, com acesso gratuito.



A curadoria e design da mostra é de Lélia Wanick, também à frente da editoria e organização do trabalho do fotógrafo, além de ser co-fundadora da agência Amazonas Images e do Instituto Terra.



Crédito: Sebastião Salgado

Já a produção da mostra tem assinatura de Álvaro Razuk, que bate um papo sobre o conteúdo, forma e arquitetura do trabalho amanhã, na Caixa Cultural.

Com registros da década de 1980 pelas lentes do fotógrafo mineiro, a exposição traz à tona o cotidiano da mina onde foram extraídas toneladas de ouro.



As condições do local, assim como os trabalhadores em atividade também integram o acervo assinado por Sebastião Salgado que esteve no local por um mês desbravando a realidade de garimpeiros.



Serra Pelada

Como bem disse Sebastião Salgado, “O que dizer desse metal amarelo e opaco que leva homens a abandonar seus lares, vender seus pertences e cruzar um continente, a fim de arriscar suas vidas, corpos e sanidade por causa de um sonho”.

Assim era feita a mina de ouro Serra Pelada, que desde sua descoberta em 1979 passou a receber garimpeiros de todo o País com um intuito em comum: enriquecer.



Crédito: Sebastião Salgado

Localizada em Curionópolis, Serra Pelada ficou conhecida como a maior mina a céu aberto do mundo. Dividido em lotes, os trabalhadores tinham funções específicas no garimpo, do cavador ao formiga. Vale ressaltar que à época, mulheres eram proibidas de frequentar o local.

Quem visitar a exposição vai se deparar, justamente, com a história da mina. São 54 fotografias que retratam a vida dos garimpeiros em meio às agruras do trabalho.

“O ouro é um amante imprevisível. Alguns garimpeiros ficaram ricos, outros perderam tudo”, destaca o fotógrafo.

Sebastião Salgado

Mineiro de Aimorés, Sebastião Salgado, 81, é fotógrafo conhecido Brasil e mundo afora, com premiações importantes e diversas que o colocam entre os melhores por retratar o universo e suas realidades através de imagens em preto e branco.

Viajante, Salgado tem obras publicadas em livros e exposições itinerantes por todo o mundo. Com “The Salt of the Earth” (O Sal da Terra), de 2014, foi premiado em Cannes e indicado ao Oscar de melhor documentário.



Em seu projeto mais recente, sobre a Amazônia brasileira, ele traz à tona as ameaças enfrentadas pelas comunidades indígenas em meio à exploração ilegal de recursos naturais.

SERVIÇO

Exposição “Gold - Mina de Ouro Serra Pelada”, de Sebastião Salgado

Quando: abertura nesta terça (25) e visitação a partir de amanhã até 29 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1906



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

