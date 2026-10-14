Exposição de Sérvulo Esmeraldo, na Caixa Cultural Recife, abre inscrições para oficina musical
Oficina "Musicando Sérvulo Esmeraldo" acontece no próximo 17 de outubro e é voltada para pré-adolescentes e adolescentes neurodivergentes, entre 10 e 16 anos
Composições sonoras a partir das esculturas de Sérvulo Esmeraldo, além de construção de instrumentos musicais com materiais reciclados e de fácil manuseio integram a oficina "Musicando Sérvulo Esmeraldo" - exposição em cartaz desde julho na Caixa Cultural Recife, com desdobramento em atividades voltadas para público neurodivergente entre 10 e 16 anos.
A oficina está marcada para o próximo dia 17 de outubro e está com inscrições abertas e gratuittas no site da Caixa Cultural Recife.
As aulas serão ministradas pelo músico Bebeto Cruz, do Batuques de Pernambuco. Ele, que é pessoa com espectro autista, também é guitarrista na Orquestra Experimental de Frevo da UFPE.
Além dele, Malu Barbosa, sua assistente, estará a postos para conduzir a aula que vai culminar em um ensaio dos alunos, que vão colocar em prática o aprendizado.
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A Oficina
“Musicando Sérvulo Esmeraldo” propõe a confecção de instrumentos percussivos com material reciclado. Durante a aula, Bebeto Cruz vai construir composições sonoras a partir de esculturas de Sérvulo Esmeraldo.
Utilizando um cubo bidimensional perspectivado que dá a ilusão de um objeto tridimensional, ele vai colocar em prática a expressão visual da música, quando elementos como timbre e volume são representados por imagens.
A Exposição
Em cartaz até 25 de outubro, a exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo" exibe obras do artista cearense através de esculturas, pinturas, gravuras e desenhos.
Expoente da arte cinética brasileira, a curadoria da mostra de Sérvulo é de Dodora Guimaraes Esmeraldo.
No espaço, pelo menos 50 obras do artista, produzidas em quase sete decadas de trajetória, podem ser visitadas pelo público, que tem acesso gratuito à exposição.
SERVIÇO
Oficina "Musicando Sérvulo Esmeraldo"
Quando: sábado, 17 d eoutubro, das 15h às 16h30
Onde: Caixa Cultural Recife- Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Inscrições gratuitas (20 vagas), neste link
Público-alvo: pessoas neurodivergentes de 10 a 16 anos
Informações: (81) 3425-1905 // @caixaculturalrecife
Exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo"
Quando: até 25 de outubro
Onde: Caixa Cultural Recife- Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: (81) 3425-1905 // @caixaculturalrecife
Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h (entrada até 19h45); domingos e feriados, das 10h às 18h (entrada até 17h45)