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BAIRRO DO RECIFE Exposição de Sérvulo Esmeraldo, na Caixa Cultural Recife, abre inscrições para oficina musical Oficina "Musicando Sérvulo Esmeraldo" acontece no próximo 17 de outubro e é voltada para pré-adolescentes e adolescentes neurodivergentes, entre 10 e 16 anos

Composições sonoras a partir das esculturas de Sérvulo Esmeraldo, além de construção de instrumentos musicais com materiais reciclados e de fácil manuseio integram a oficina "Musicando Sérvulo Esmeraldo" - exposição em cartaz desde julho na Caixa Cultural Recife, com desdobramento em atividades voltadas para público neurodivergente entre 10 e 16 anos.



A oficina está marcada para o próximo dia 17 de outubro e está com inscrições abertas e gratuittas no site da Caixa Cultural Recife.



As aulas serão ministradas pelo músico Bebeto Cruz, do Batuques de Pernambuco. Ele, que é pessoa com espectro autista, também é guitarrista na Orquestra Experimental de Frevo da UFPE.



Além dele, Malu Barbosa, sua assistente, estará a postos para conduzir a aula que vai culminar em um ensaio dos alunos, que vão colocar em prática o aprendizado.





A Oficina

“Musicando Sérvulo Esmeraldo” propõe a confecção de instrumentos percussivos com material reciclado. Durante a aula, Bebeto Cruz vai construir composições sonoras a partir de esculturas de Sérvulo Esmeraldo.



Utilizando um cubo bidimensional perspectivado que dá a ilusão de um objeto tridimensional, ele vai colocar em prática a expressão visual da música, quando elementos como timbre e volume são representados por imagens.





Bebeto Cruz ministra exposição a partir de obras da exposição de Sérvulo Esmeraldo | Crédito: Bebeto (Divulgação) e exposição (Aline_Caldas/Divulgação)

A Exposição

Em cartaz até 25 de outubro, a exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo" exibe obras do artista cearense através de esculturas, pinturas, gravuras e desenhos.



Expoente da arte cinética brasileira, a curadoria da mostra de Sérvulo é de Dodora Guimaraes Esmeraldo.



No espaço, pelo menos 50 obras do artista, produzidas em quase sete decadas de trajetória, podem ser visitadas pelo público, que tem acesso gratuito à exposição.

SERVIÇO

Oficina "Musicando Sérvulo Esmeraldo"

Quando: sábado, 17 d eoutubro, das 15h às 16h30

Onde: Caixa Cultural Recife- Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Inscrições gratuitas (20 vagas), neste link

Público-alvo: pessoas neurodivergentes de 10 a 16 anos

Informações: (81) 3425-1905 // @caixaculturalrecife

Exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo"

Quando: até 25 de outubro

Onde: Caixa Cultural Recife- Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1905 // @caixaculturalrecife



Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h (entrada até 19h45); domingos e feriados, das 10h às 18h (entrada até 17h45)

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