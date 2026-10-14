Qua, 14 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta14/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BAIRRO DO RECIFE

Exposição de Sérvulo Esmeraldo, na Caixa Cultural Recife, abre inscrições para oficina musical

Oficina "Musicando Sérvulo Esmeraldo" acontece no próximo 17 de outubro e é voltada para pré-adolescentes e adolescentes neurodivergentes, entre 10 e 16 anos

Reportar Erro
Oficina "Musicando Sérvulo Esmeraldo" acontece no próximo 17 de outubro na Caixa Cultural RecifeOficina "Musicando Sérvulo Esmeraldo" acontece no próximo 17 de outubro na Caixa Cultural Recife - Foto: Aline_Caldas/Divulgação

Composições sonoras a partir das esculturas de Sérvulo Esmeraldo, além de construção de instrumentos musicais com materiais reciclados e de fácil manuseio integram a oficina "Musicando Sérvulo Esmeraldo" - exposição em cartaz desde julho na Caixa Cultural Recife, com desdobramento em atividades voltadas para público neurodivergente entre 10 e 16 anos.

A oficina está marcada para o próximo dia 17 de outubro e está com inscrições abertas e gratuittas no site da Caixa Cultural Recife.

As aulas serão ministradas pelo músico Bebeto Cruz, do Batuques de Pernambuco. Ele, que é pessoa com espectro autista, também é guitarrista na Orquestra Experimental de Frevo da UFPE.

Além dele, Malu Barbosa, sua assistente, estará a postos para conduzir a aula que vai culminar em um ensaio dos alunos, que vão colocar em prática o aprendizado.

 

Leia também

• "Usina de Arte: a construção de uma utopia", de Bruno Albertim, ganha lançamento na ART.PE

• NaFoz: feira reúne arte popular, artesanato, design e exposição de Chico da Silva

A Oficina
 “Musicando Sérvulo Esmeraldo” propõe a confecção de instrumentos percussivos com material reciclado. Durante a aula, Bebeto Cruz vai construir composições sonoras a partir de esculturas de Sérvulo Esmeraldo.

Utilizando um cubo bidimensional perspectivado que dá a ilusão de um objeto tridimensional, ele vai colocar em prática a expressão visual da música, quando elementos como timbre e volume são representados por imagens.

 

Bebeto Cruz ministra oficina a partir das obras de Sérvulo Esmeraldo, em exposição na Caixa Cultural RecifeBebeto Cruz ministra exposição a partir de obras da exposição de Sérvulo Esmeraldo | Crédito: Bebeto (Divulgação) e exposição (Aline_Caldas/Divulgação)

A Exposição
Em cartaz até 25 de outubro, a exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo" exibe obras do artista cearense através de esculturas, pinturas, gravuras e desenhos.

Expoente da arte cinética brasileira, a curadoria da mostra de Sérvulo é de Dodora Guimaraes Esmeraldo.

No espaço, pelo menos 50 obras do artista, produzidas em quase sete decadas de trajetória, podem ser visitadas pelo público, que tem acesso gratuito à exposição.

SERVIÇO
Oficina "Musicando Sérvulo Esmeraldo"
Quando: sábado, 17 d eoutubro, das 15h às 16h30
Onde: Caixa Cultural Recife- Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Inscrições gratuitas (20 vagas), neste link
Público-alvo: pessoas neurodivergentes de 10 a 16 anos
Informações:  (81) 3425-1905 // @caixaculturalrecife

Exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo"
Quando: até 25 de outubro
Onde: Caixa Cultural Recife- Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações:  (81) 3425-1905 // @caixaculturalrecife

Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h (entrada até 19h45); domingos e feriados, das 10h às 18h (entrada até 17h45)

 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter