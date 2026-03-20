A- A+

Cultura+ Exposição "Sobre Águas", de Vera Reichert, será aberta no Museu do Estado Mostra, que entra em cartaz na Semana Mundial da Água, propõe um mergulho poético e sensorial nas múltiplas dimensões da água

Fotografias subaquáticas, superfícies de lagoas transformadas em composições circulares e escotilhas espelhadas que evocam a experiência do mergulho, são algumas das experiências poéticas e sensoriais que a exposição "Sobre Águas", da artista visual Vera Reichert, leva para o Museu do Estado a partir da próxima sexta (27), com acesso gratuito.



Aberta na Semana Mundial da Água, a mostra, com curadoria e produção de André Venzon, leva para o o Espaço Cícero Dias (primeiro piso do museu) pouco mais de cem obras com a estética da artista gaúcha - que tem na água o seu elemento central há mais de três décadas.



Em meio a fotografias, vídeo, pintura, escultura e instalação, Reichert transita com a água como símbolo de memória e reflexão, culminando no pensar sobre o futuro do planeta.









Biomas e paisagens do Brasil

Depois de passar por São Paulo, Brasília e Porto Alegre, no Recife "Sobre Águas" chega com o diálogo amplaido por diferentes biomas e paisagens brasileiras.

Fotografias subaquáticas que capturam jogos de luz e cor em universos raros; superfícies de lagoas transformadas em composições circulares; escotilhas espelhadas que evocam a experiência do mergulho; além de instalações que tensionam a relação entre abundância e escassez, compõem a mostra.



E é dessa forma, com prevalência da temática das águas, que Vera Reichert preenche sua trajetória, com pesquisa artística desenvolvida de forma consistente e permeada de sensibilidade sobre a presença da água na paisagem e na memória, com um olhar atento às transformações ambientais e às relações entre corpo, território e tempo.



Linguagens diversas

Com um fazer artístico que flui por diferentes linguagens, desde a pintura e fotografia, passando ainda pelo vídeo, instalação e escultura, a artista constrói narrativas visuais que capturam a naturallidade, transparência e a força simbólica da água, com obra que não se limita à representação da paisagem.



A ideia é propor uma experiência imersiva, tendo o espectador como convidado, percebendo a água como elemento vital e também como matéria em mutação perene, tal qual a metáfora das dinâmicas da própria existência.





Instalação "Última Gota" é um dos destaque da mostra de Vera Reichert | Crédito: Divulgação



Entre os destaques que estarão na mostra está a instalação “Colunas D’água”, com proposta de um diálogo com as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. Além dela, “Últimas Gotas”, composta por 30 torneiras com gotas de cristal, cria uma metáfora visual sobre a urgência da preservação dos recursos hídricos.



Integra ainda a exposição o curta-metragem “Sete Mares e uma Paixão”, exibido pelo Canal Arte1, além de obras em backlight e esculturas espelhadas que ampliam a experiência imersiva do público.



Acompanhada do catálogo “Sobre Águas” (Editora Pubblicato), com distribuição gratuita durante o período expositivo, a mostra reafirma a arte como espaço de contemplação, sensibilização e consciência ambiental.

SERVIÇO

Exposição "Sobre Águas", da gaúcha Vera Reichert

Quando: a partir de sexta-feira (27) até 3 de maio

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife

Acesso gratuito

Informações: @museudoestadope

Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h

Veja também