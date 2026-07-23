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EXPOSIÇÃO Exposição sobre Chaves entra na última semana em cartaz no Recife Instalada no RioMar Recife, mostra reúne cenários, figurinos, objetos originais e itens inéditos do universo criado por Roberto Gómez Bolaños; visitação segue até 2 de agosto

Os fãs de Chaves têm até o próximo dia 2 de agosto para conferir, no RioMar Recife, no Pina, a maior exposição já dedicada ao universo do personagem criado por Roberto Gómez Bolaños, o Chespirito.

Em seus últimos dias na capital pernambucana, a mostra reúne ambientes que recriam a famosa vila da série, além de figurinos, roteiros, peças de cenografia e outros objetos ligados à produção mexicana.

O percurso convida o público a percorrer espaços marcantes do seriado, como as casas de personagens icônicos, além de interagir com cenários e registrar fotografias ao lado de esculturas em tamanho real do elenco.

Entre os destaques também estão o barril de Chaves, documentos relacionados a episódios considerados perdidos e objetos originais utilizados em gravações de Chapolin.

A atração já recebeu mais de 700 mil visitantes em sua circulação por mais de dez cidades brasileiras. A turnê celebra as quatro décadas da estreia de Chaves na televisão brasileira, produção que permanece popular entre diferentes gerações e continua sendo exibida em plataformas de streaming.

A visitação acontece de terça a domingo, das 12h às 21h. Aos sábados, o horário é ampliado, das 10h às 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e podem ser adquiridos pelo aplicativo do RioMar Recife, no site oficial da exposição e na bilheteria instalada no piso L3 do shopping.

A temporada no Recife é apresentada pelo RioMar Recife, com realização do Grupo Chespirito e da Acervos.



SERVIÇO

“Chaves: A Exposição”

Quando: até 2 de agosto de 2026

Onde: RioMar Recife/Piso L3 - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife-PE

Visitação: Terças a sextas, das 12h às 21h; Sábados, das 10h às 22h; Domingos e feriados, das 12h às 21h

Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no site expochaves.com.br, no app RioMar Recife e na bilheteria do local

Informações: @expo.chaves / @riomar_recife

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