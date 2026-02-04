A- A+

Artes Plásticas Exposição sobre potências criativas do barro celebra cinco anos da Christal Galeria "O Barro, os Devaneios e a Vontade" entra em cartaz a partir desta quinta (5), com abertura marcada para as 19h

A exposição “O Barro, os Devaneios e a Vontade”, em cartaz a partir desta quinta (5), com abertura marcada para as 19h, marca a celebração pelos cinco anos da Christal Galeria, no bairro do Pina, no Recife, abrindo sua programação de 2026.

O projeto parte do barro não apenas como suporte material artístico, mas como um conceito filosófico ampliado, carregando em si memória, territorialidade, vontade de transformação e energias políticas e poéticas.



A mostra se debruça por diversas raízes da arte no barro, indo da tradição do Alto do Moura, passando por experiências de territórios originários, e chegando também aos mais diversos trabalhos em arte contemporânea nacionais e globais.

“O Barro, os Devaneios e a Vontade” tem curadoria do artista visual Carlos Mélo, a partir do livro “A terra e os devaneios da vontade”, do filósofo francês Gaston Bachelard, em que o barro é entendido não apenas como um material físico, mas como uma experiência imaginante.



São 14 artistas em exposição, cujos trabalhos passam por esculturas em barro, cerâmica, vitrificação, além de trabalhos em murais, pinturas e fotografia.



Trabalhos como os da Mestra Nicinha Otília, discípula do Mestre Galdino, uma das pioneiras na reinvenção das formas e representações da arte do barro do Alto do Moura.

Do mesmo território, vêm as obras de Ratinho, cujas experiências materiais e formais vem posicionando ainda mais a tradição do barro caruaruense nos circuitos de arte contemporânea.

“A terra não é apenas o barro literal, mas toda matéria que convoca a vontade, que provoca o devaneio, que exige do artista uma resposta inventiva. Assim, a exposição inclui barro, cerâmica, pigmentos, fibras, objetos naturais, gestos performáticos, políticas territoriais e imaginários ancestrais — todos compreendidos como manifestações da imaginação material”, afirma Carlos Melo, curador

Do cast fixo da galeria, vêm artistas como Izidorio Cavalcanti, com uma trajetória de três décadas de experimentações entre diversas técnicas e linguagens, com trabalhos que circularam o país e o mundo e obras em importantes acervos como os do Museu Afro Brasil (SP), Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (PE) e Fundação Joaquim Nabuco (PE).

Dos destaques mais jovens da galeria, há as obras de Tássio Melo, natural do Cabo de Santo Agostinho, que explora suportes não-convencionais, como materiais da construção civil em poéticas que giram em torno de poder e opressão; e Arbos, criador de imagens que bebem em fontes da cultura popular nordestina e da ficção científica.

“Defendemos uma arte que reconhece o valor dos saberes tradicionais, que fortalece vozes negras e indígenas, que legitima o fazer como pensamento e que entende a criação como gesto de cuidado, resistência e reinvenção. Ao longo de 2026, cada exposição será parte de uma mesma travessia: da terra ao corpo, do corpo ao gesto, do gesto à construção de outros modos de existir”, afirma Christiana Asfora, fundadora da galeria.

Compõem também a exposição Ana Kesselring (SP), Rafael Chavez (PB), Allan Silva (BA), Toni Granton (PR), Beca Chang (SP), Paulo Meira (PE), Edson Barrus Atikum (PE), Lucas Cardoso (BA), Karlla Girotto (SP) e Helder Ferrer (PE). As obras expostas estarão disponíveis para comercialização. A Christal Galeria está aberta para visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h horas. O Barro, os Devaneios e a Vontade segue em cartaz até o dia 30 de abril, contando ainda com oficinas e visitas mediadas.

*Com informações da assessoria

SERVIÇO:

Exposição O Barro, os Devaneios e a Vontade

Quando: Abertura quinta-feira (5), às 19h.

Onde: Christal Galeria - R. Estudante Jeremias Bastos, 266, Pina.

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h.

Gratuito.







