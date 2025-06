A- A+

Artes Visuais Exposição "Solos ART.PE" reverencia a arte contemporânea até o próximo domingo (8) Mostra fica em cartaz no Terraço de Eventos do Shopping Recife, reunindo obras de artistas de oito galerias, com entrada franca

Obras de artistas de oito galerias pernambucanas foram reunidas na exposição "Solos ART.PE", instalada no Terraço de Eventos do Shopping Recife, inaugurada para convidados, na noite desta quarta (4), e aberta ao público até domingo (8), com entrada franca.



Estão representados na exposição o trabalho de artistas contemporâneos com acervo das galerias Marco Zero, que expõe obras do artista Derlon; a Arte Plural, que apresenta Sebastião Pedrosa; a Amparo 60, com obras de Marlan Cotrim; a Arrecife, que leva a arte de Mayara Ferrão; a Base, com obras de Bruno Rios; a Número, que apresenta Ricardo Aprigio, a Christal, com obras de Izidorio Cavalcanti; e a Garrido, com Heitor Dutra.

"Solos ART.PE"

A mostra convida o público a vivenciar diferentes linguagens e perspectivas da arte feita hoje no Brasil, com obras que abordam temas como identidade, território, ancestralidade e transformação. A "Solos ART.PE" tem patrocínio do Shopping Recife e apoio da Iquine e Excelsior Seguros.



"A 'Art.PE' é uma feira de arte e de negócios. Essas galerias já estão no elenco da edição de outubro, que vai ser no Recife Expo Center. Serão 40 galerias e cinco dias de feira”, pontua Diogo Viana, diretor geral da feira ART.PE, e sócio da Archi Cultural, idealizadora do projeto.

Diogo Viana, diretor geral da feira ART.PE, e sócio da Archi Cultural Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Diálogo

Além de terem suas obras expostas, os artistas e galeristas participam de rodas de conversa. O espaço contará também com loja com peças, gravuras e outros itens das galerias, e uma livraria especializada, criando um ambiente acolhedor para quem quer se aproximar do universo da arte contemporânea.



A "Solos ART.PE" marca o lançamento da nova edição da Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (ART.PE), um dos principais eventos de artes visuais fora do eixo Rio-São Paulo, de 8 a 12 de outubro, no Recife Expo Center.



"Esse evento é uma forma de aproximar o público do que estamos preparando, oferecendo uma experiência gratuita, de qualidade e com curadoria comprometida com a diversidade da produção artística atual", afirma Diogo Viana.

SERVIÇO

"Solos ART.PE"

Quando: até domingo (8)

Onde: Terraço de Eventos do Shopping Recife

Entrada Franca

Instagram: @art.pe

Veja também