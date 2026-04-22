Exposição "Solos Foto ART.PE SR" reúne acervos de imagem de 13 galerias, no Shopping Recife

A- A+

Leia também

• "Fogo na Mata": Isabelle Meunier lança obra infantil voltada à preservação ambiental

• Gal Costa ganha registro inédito ao vivo com lançamento de single triplo nas plataformas

De 23 a 26 de abril (domingo), a programação do Abril Cultural, no Shopping Recife, contará com o reforço da exposição “Solos Foto ART.PE SR”, no Terraço de Eventos do centro comercial, reunindo mostras individuais de fotografias de 13 galerias, além de promover uma agenda de debates com profissionais do setor de produção artística contemporânea, enfatizando a linguagem fotográfica.



Será possível conferir fotos de profissionais do quilate de Alcir Lacerda e Pierre Verger.



Os encontros trarão temas como processos autorais, edição de trabalhos fotográficos, cenário editorial independente, colecionismo e preservação da fotografia.



Curadoria

Marcella Marer assina a curadoria da programação, que se junta a Beth da Matta e Diogo Viana, da Art.PE. Marer é pesquisadora em fotografia, co-curadora da exposição sobre fotografia modernista brasileira no Rencontres d’Arles 2025 e na Galeria Leica de Frankfurt.



A especialista acumula 15 anos de atuação no campo das artes e colaborações para revistas especializadas em fotografia como Zum e Lur.



Marer também assume a criação do Olhar Shopping Recife, selo que será lançado durante a exposição “Solos” como uma seleção de obras escolhidas através de perspectiva especializada.



“A ‘Solos’ é um convite ao olhar atento. Ao reunir trajetórias individuais, a mostra valoriza a fotografia como linguagem viva, capaz de revelar narrativas íntimas e, ao mesmo tempo, dialogar com o nosso tempo”, sublinha Ione Costa, presidente do Instituto Shopping Recife.



“Mais do que uma exposição, a Solos é uma plataforma de visibilidade para artistas e galerias. Nesta edição, é ainda um convite para o público se aproximar da fotografia contemporânea de forma mais direta e sensível. É também um aquecimento importante para a ART.PE, que vem se consolidando no calendário nacional das artes”, destaca Diogo Viana.



“Nesta edição da mostra Solos Art.PE, em consonância com o amadurecimento de uma feira que vem se consolidando sem abrir mão de seu sotaque e de sua condição solar, voltamos nosso olhar para a fotografia, linguagem historicamente central, que anda esquecida pelo mercado nacional”, comenta Beth da Mata.



Prêmio

Para além das mostras individuais, o Shopping Recife ainda irá lançar o Prêmio Shopping Recife de incentivo à arte e cultura - Edição: Fotografia, voltado a artistas independentes. Detalhes sobre as inscrições ainda serão anunciados.



“Receber novamente a ‘Solos’, ampliando ainda mais o Abril Cultural, reforça o compromisso do Shopping Recife em ser um espaço de encontro com a cultura. Além da exposição, a programação de debates cria oportunidades de troca entre artistas, profissionais e público, fortalecendo esse ecossistema tão criativo e estimulando novas conexões”, acrescenta Renata Cavalcanti, superintendente do Shopping Recife.



As galerias participantes são: Arrecife Galeria, Arte Plural Galeria, Casa Antica Galeria, Cave Galeria, Ceci Galeria, Christal Galeria, Galeria Amparo 60, Galeria Boi, Galeria da Gávea, Galeria Marco Zero, Galeria Nuvem, Garrido Galeria e Número Galeria.

SERVIÇO

"Solos Foto Art.PE SR" no Abril Cultural

Onde: Terraço de Eventos do Shopping Recife

Quando: de 23 a 26 de abril, das 14h às 21h

Acesso gratuito

Informações: @shoppingrecife

*Com informações da assessoria de imprensa



Veja também