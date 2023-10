Exposição sonora itinerante leva a Orquestra Petrobras Sinfônica ao Festival REC'n Play 2023

A- A+

Em celebração aos 70 anos de sua patrocinadora, a Petrobras, a Orquestra Petrobras Sinfônica oferece uma experiência imersiva para o público. A Instalação Sonora Itinerante está percorrendo quatro cidades brasileiras. Após passar por Natal e Fortaleza, a cidade de Recife recebe a exposição, que integra o Festival REC'n Play 2023, entre os dias 18 e 21 de outubro, no Centro Cultural Cais do Sertão, com entrada franca. Por fim, a exposição chega ao Rio de Janeiro, encerrando a temporada nacional.

Dispostas em um ambiente acusticamente preparado para o evento, a exposição ocupa a mesma posição dos instrumentos em um concerto, com 16 caixas que compõem a Instalação reproduzem a sonoridade de diferentes naipes da Orquestra Petrobras Sinfônica, dando a oportunidade ao visitante de ouvir cada uma das seções da orquestra separadamente. À medida que se desloca, o público pode escutar toda a orquestra, além de ter a oportunidade de ocupar o lugar do maestro, garantindo uma experiência única.

Conforme o visitante se move pela instalação, sobretudo de olhos fechados, é possível perceber os sons de maneira diferenciada, explorando as relações entre música, imagem e espaço por meio do entrelaçamento das mídias. “A Instalação Sonora desperta no público todo o encantamento do mundo sinfônico. É como se o visitante fosse transportado para dentro da Orquestra, com os músicos tocando à sua volta”, explica o violista Fernando Thebaldi, um dos diretores artísticos da Orquestra Petrobras Sinfônica.

Além disso, tablets com informações sobre os instrumentos de cada naipe e imagens em vídeo dos músicos interpretando as quatro obras da instalação sonora estarão disponíveis junto às caixas de som. Para incrementar ainda mais a imersão, a instalação conta com um telão, ao fundo, com vídeos da Orquestra Petrobras Sinfônica executando o repertório sincronizado às caixas, com as seguintes composições: “Cidade maravilhosa”, de André Filho, com arranjo de Gilson Santos; “Estações brasileiras”, de Jessé Sadoc; “Sinfonietta seconda: Carnevalle”, de Ernani Aguiar; e “Brasil vertentes”, de Vittor Santos.

Uma das características do repertório elencado é a brasilidade. A escolha das obras foi pautada pela representatividade dos instrumentos, incluindo alguns não tão usuais no universo sinfônico, mas que proporcionam uma experiência bastante interessante na Instalação Sonora. “A Sinfonia de Ernani Aguiar é uma obra magnífica, que retrata o Carnaval. Há movimentos mais lentos, que destacam a marcha rancho, mas também tem frevo e escola de samba, com instrumentos característicos da música brasileira”, conta Fernando Thebaldi.

As obras de Vittor Santos e Jessé Sadoc foram compostas especialmente para a Orquestra Petrobras Sinfônica, evidenciando a brasilidade evocada neste projeto. “‘Brasil vertentes’ visita diversos ritmos nacionais de uma maneira inventiva e grandiosa. Exímio compositor e arranjador, Vittor mistura os gêneros com maestria. Em ‘Estações brasileiras’, Jessé pega carona na obra máxima de Vivaldi, ‘As quatro estações’, e aplica um colorido nacional. É uma maneira única de retratar nossa música e nosso país”, completa o músico.

A gravação do áudio foi realizada na sala de ensaio da Orquestra Petrobras Sinfônica, no Rio de Janeiro, em quatro etapas. Primeiro, os instrumentos de cordas (violinos, violas, violoncelos e contrabaixos) foram gravados, correspondendo a cinco caixas da Instalação Sonora. Depois, foi a vez das madeiras (flautas, oboés, clarinetas e fagotes), que ocupam quatro caixas da exposição. Em um terceiro momento, os metais (trompas, trompetes, trombones e tuba), que são identificados em três caixas sonoras. Por último, a percussão (agogô, apito, atabaque, bateria, bombo, caixa, cowbell, ganzá duplo, pandeiro, pratos, reco-reco, surdo, tamborim, tímpanos e xilofone) foi gravada, sendo reproduzida em duas caixas. Há ainda outras duas caixas destinadas exclusivamente aos graves.

Uma das curiosidades dos bastidores da Instalação Sonora que proporciona um efeito impressionante é o fato de o som ser processado em tempo real. “Os computadores não estão apenas reproduzindo as músicas da instalação, mas também processando o áudio ao vivo de modo que o visitante sinta, de fato, que os músicos estão presentes na exposição”, explica Eduardo Monteiro, técnico de áudio responsável pela concepção técnica do projeto da Orquestra Petrobras Sinfônica.

O tempo total de imersão, ao percorrer todo o trajeto, é de aproximadamente 30 minutos. Uma oportunidade imperdível de vivenciar a magia da música sinfônica. Depois de Fortaleza, a Instalação Sonora, que já passou pela cidade de Natal, segue para Recife e Rio de Janeiro.



Sobre a Orquestra Petrobras Sinfônica

Aos 48 anos, a Orquestra Petrobras Sinfônica se consolida como uma das mais conceituadas do país e ocupa um lugar de prestígio entre os maiores organismos sinfônicos do continente. Criada pelo maestro Armando Prazeres, a orquestra se firmou como um ente cultural que expressa a pluralidade da música brasileira e transita fluentemente por distintos estilos e linguagens. Tem como diretor artístico e maestro titular Isaac Karabtchevsky, o mais respeitado regente brasileiro e um nome consagrado no panorama internacional.

Serviço

Instalação Sonora Itinerante - Orquestra Petrobras Sinfônica

Data: de 08/10 a 12/11 de 2023

Duração: 30 min.

Classificação indicativa: Livre. Entrada franca



Cidades:

RECIFE (PE)

Exposição: de 18 a 21/10 - das 10h às 19h

Local: Centro Cultural Cais do Sertão (Av. Alfredo Lisboa, s/n - Armazém 10)

A Instalação Sonora integra o Festival REC'n Play 2023



RIO DE JANEIRO (RJ)



Exposição: de 01 a 12/11

Local: MAM Rio

