ARTES VISUAIS Exposição ''Submersos'' estreia na Arte Plural Galeria com obras sobre a transformação das paisagens A mostra do artista Silvio Mendes Zancheti tem visitação gratuita a partir desta terça-feira (3)

A Arte Plural Galeria realiza a abertura da exposição ''Submersos'', nesta terça-feira (3), reunindo paisagens que refletem tempo, espaço, memória e experiências sensoriais. A mostra gratuita do artista Silvio Mendes Zancheti, com participação do artista dialogante Marcelo Silveira, tem visitação gratuita até 25 de abril.

Inspiração

O verso ''O sertão vai virar mar / E o mar virar sertão'', presente na obra de Glauber Rocha e associado ao filme ''Deus e o Diabo na Terra do Sol'', é uma das duas referências atravessadas por Zancheti durante a construção conceitual e visual da exposição. As obras abordam o processo ininterrupto entre as paisagens e significados culturais.

''Procuro associar as imagens do Sertão à ausência do tempo e as do mar às ausências do espaço. Uma foto do sertão (ou qualquer outro lugar) é sempre uma fatia do espaço/tempo (Einstein) onde o tempo não tem sentido, pois é uma medida, e só resta o espaço. No mar, o movimento contínuo, faz quase o tempo dispensar o espaço. Essas duas situações têm profundas implicâncias com os nossos sentidos e com os significados percebidos por meio das pinturas'', explica o artista.

Crédito: Exposição ''Submersos''/Divulgação

A segunda inspiração é o verso ''O tempo são centímetros / E mudanças de alma'', texto do poeta W. H. Auden. A exposição reflete o impacto emocional da inevitabilidade da passagem do tempo, a partir da manipulação dos pixels, com uso de máscaras de cor, sobreposições e diferentes processos de colorificação.

''O verso de W. H. Auden me sugere que quando estamos na iminência de perder um amor, o tempo pára e tenta voltar ao momento passado. Isso indica que não tenho certeza se minha pintura tenha refletido algo verdadeiro em termos 'científicos'. Só sei que, refletindo sobre todo o conjunto de obras da exposição, senti que tinha pintado uma espécie de melancolia social e pessoal que expressa uma inevitabilidade face à passagem do tempo. 'Será que quis fazer o tempo parar? Será reflexo dos tempos em que vivo?''', indaga Silvio.

Crédito: Exposição ''Submersos''/Divulgação

Em ''Submersos'', Silvio Mendes Zancheti realizou procedimentos que aproximam a prática digital dos gestos tradicionais da pintura, fora o acompanhamento do artista Marcelo Silveira, como interlocutor crítico ao longo de um ano.

SERVIÇO

Exposição ''Submersos'' de Silvio Mendes Zancheti

Quando: 3 de março a 25 de abril de 2026

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Recife Antigo

Visitação gratuita

