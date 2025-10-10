Exposição "Terra-Mar" une arte e ciência na Torre Malakoff, a partir deste sábado (11)
A programação da mostra é totalmente gratuita e inclui, também, ações educativas e rodas de conversa
Neste sábado (11), às 17h, será inaugurada, na Torre Malakoff, no Bairro do Recife, a exposição “Terra-Mar”, que propõe um diálogo entre arte, ciência e cultura para apresentar o oceano como elemento essencial à vida na Terra.
A programação da mostra, que segue até 27 de outubro, é gratuita e abrange ações educativas e rodas de conversa.
Sob o tema “Dos manguezais aos oceanos profundos: um continuum chamado oceano”, o projeto chega a Pernambuco após temporada (entre junho e setembro) em Montpellier, na França.
A iniciativa é resultado de uma parceria entre instituições brasileiras e francesas e conta com o apoio do grupo de pesquisa TAPIOCA (Tropical Atlantic Interdisciplinary Platform for Ocean and Climate Studies), referência nos estudos sobre oceano e clima.
“A proposta da exposição Terra-Mar é justamente democratizar o conhecimento científico, tornando-o acessível e interessante para todos os públicos. O oceano é parte essencial da vida na Terra e compreender sua dinâmica é também compreender a nós mesmos”, afirma Anne Justino, curadora e coordenadora de programação do projeto.
Arte e meio ambiente
A mostra reúne obras de artistas como Ayodê França, responsável pela identidade visual, e Eliú Damasceno, que exibe esculturas de animais marinhos feitas com materiais recicláveis.
Figuram na mostra peixes neon, criaturas abissais, tubarões, a carcaça de um golfinho, entre outras figuras que nos levam a refletir sobre os impactos ambientais e a interdependência entre natureza e sociedade.
As criações abordam temas como biodiversidade, poluição e os impactos da ação humana sobre o meio ambiente.
Ações educativas
A programação paralela à exposição inclui o ciclo de debates “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”, que acontecerá de 13 a 17 de outubro, com mesas sobre mudanças climáticas, poluição marinha e justiça ambiental.
Também estão previstas, de 20 a 24 de outubro, as ações educativas “Eu sou um caranguejo e estou de andanda!”, voltadas a escolas e comunidades, em parceria com o Museu de Oceanografia da UFPE. O projeto receberá estudantes e professores em visitas mediadas, com atividades lúdicas e apresentações teatrais sobre alfabetização oceânica e conservação ambiental.
As atividades são realizadas em parceria com o Museu de Oceanografia da UFPE e dialogam com escolas públicas e comunidades locais, reforçando o caráter inclusivo e pedagógico da mostra.
“O oceano não é apenas um campo de estudo científico, é também um espaço de vida, cultura e pertencimento. Reunir ciência e arte é uma maneira de inspirar novos modos de pensar o futuro e esse diálogo bilateral entre França e Brasil vem justamente para reafirmar nosso compromisso com uma questão global”, afirma Arnaud Bertrand, diretor e responsável pelas relações institucionais com a França no projeto.
Confira a programação completa:
11/10 – Abertura da Exposição Terra-Mar
17h – Inauguração na Torre Malakoff
12/10 – Visita Guiada à Exposição
Ciclo de debates “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”
De 13 a 17 de outubro – Torre Malakoff
13/10 – Roda de conversa “Por que estudar o oceano?”
14h às 15h - Com Arnaud Bertrand (IRD/LMI TAPIOCA), Renata Campelo (UFPE) e Danielle Viana (UFRPE)
15/10 – “Mudanças climáticas e o futuro invisível do oceano”
14h às 15h - Com Ramilla Assunção e Gabriela Guerra (UFPE)
(Programação integrada ao Rec’n’Play)
Visita do embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain
16/10 – “Plásticos sem fronteiras: a marca humana que o oceano não esquece”
14h às 15h - Com Anne Justino (UFRPE/TAPIOCA) e Cynthia Lima (UFPE)
(Programação integrada ao Rec’n’Play)
17/10 – “Como adiar o fim do mundo?”
16h às 17h - Com Jessica Lobo (Ao Vento), Prof. Sergio Matias (UFPE) e equipe Terra-Mar (Ayodê França, Anne Justino, Jessika Abreu, Gabriela Figueiredo, Rostand Costa, Karla Martins e Carol Figueiredo)
(Programação integrada ao Rec’n’Play)
Ações Educativas “Eu sou um caranguejo e estou de andada!”
De 20 a 24 de outubro – Torre Malakoff
Visitas mediadas com estudantes e educadores, atividades lúdicas e teatro de fantoches sobre alfabetização oceânica e conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros.
20/10 – Exposição PREAMAR: Popularizando e Redescobrindo o Ambiente Marinho (LABZOO)
10h às 16h – Para todas as idades
21/10 – Exposição Bentos (LABEN)
10h às 16h – Para todas as idades
22/10 – Exposição Itamaracá Preservada
10h às 16h – Para todas as idades
23/10 – Exposições Impactos Ambientais (BIOIMPACT) e Corais (LIM)
10h às 16h – Para todas as idades
24/10 – Exposição Mar Profundo (BIOIMPACT)
10h às 16h – Para todas as idades
27/10 – Encerramento da Exposição Terra-Mar
* Com informações da assessoria