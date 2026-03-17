Exposição "Terras Raras: Sagrado Feminino" reúne obras de mestras artesãs no Shopping Tacaruna
Mostra com curadoria de Nena Carvalho conta com trabalhos em barro e madeira assinados por cinco pernambucanas
A exposição “Terras Raras: Sagrado Feminino” será aberta ao público nesta quinta-feira (19), a partir das 10h, no Shopping Tacaruna. Homenageando o Mês da Mulher, a mostra reúne obras de cinco artesãs pernambucanas.
Com curadoria de Nena Carvalho, a exposição dá destaque aos trabalhos de Carina Lacerda (Petrolina), Simone Souza (Buíque), Mestra Neguinha (Belo Jardim), Mestra Nicinha Otília (Alto do Moura/Caruaru) e Lenynha Tibúrcio (Tracunhaém).
Até o dia 19 de abril, estarão expostas 200 obras na Praça Olinda. Criadas por verdadeiras mestras em transformar o barro e a madeira em arte, as peças também estarão à venda com preços a partir de R$ 110.
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Projeto contemplado pelo Funcultura, a mostra conta com recursos de acessibilidade, como revista em braille, audiodescrição e peças táteis. Além disso, serão realizadas duas visitas guiadas acessíveis, acompanhadas por intérprete de Libras, nos dias 21 de março e 11 de abril, às 16h30.
“Terras Raras: Sagrado Feminino” estreou em novembro de 2025, no Museu de Arte de Brasília (MAB), com direção geral de Eric Valença. No Recife, ela tem o apoio cultural do Shopping Tacaruna.
Serviço:
Exposição “Terras Raras: Sagrado Feminino”
Quando: abertura nesta quinta-feira (19), às 10h
Onde: Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro
Entrada gratuita
Informações: @terrasraraspe
*Com informações da assessoria de imprensa.