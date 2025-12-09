Exposição coletiva "Trama", na Arte Plural Galeria, apresenta obras em cerâmica
Em cartaz até 20 de dezembro, mostra reúne trabalhos de integrantes do ateliê Dargilaria
A Arte Plural Galeria (APG) lançou, no último sábado (6), a exposição coletiva “Trama”. Com obras assinadas por diversos ceramistas pernambucanos, a mostra pode ser conferida até 20 de dezembro, com acesso gratuito.
As peças em exposição são assinadas por integrantes do Dargilaria. Localizado no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, o ateliê promove oficinas e outras atividades voltadas ao ensino da cerâmica e apoio aos artistas que já trabalham na área.
“Trama” faz parte das comemorações dos 20 anos da APG. Na galeria, também pode ser visitada a exposição “A alegria é a prova dos nove”, que reúne trabalhos de artistas como Guto Oca, Amélia Córdula, Luciano Pinheiro, Maurício Arraes, Renato Valle e Suzana Azevedo.
Serviço:
Exposição coletiva “Trama”
Quando: até 20 de dezembro; Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h
Onde: Arte Plural Galeria (Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife)
Entrada gratuita
Informações: @arte_plural_galeria (Instagram)
*Com informações da assessoria de imprensa