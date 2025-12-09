A- A+

ARTES VISUAIS Exposição coletiva "Trama", na Arte Plural Galeria, apresenta obras em cerâmica Em cartaz até 20 de dezembro, mostra reúne trabalhos de integrantes do ateliê Dargilaria

A Arte Plural Galeria (APG) lançou, no último sábado (6), a exposição coletiva “Trama”. Com obras assinadas por diversos ceramistas pernambucanos, a mostra pode ser conferida até 20 de dezembro, com acesso gratuito.

As peças em exposição são assinadas por integrantes do Dargilaria. Localizado no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, o ateliê promove oficinas e outras atividades voltadas ao ensino da cerâmica e apoio aos artistas que já trabalham na área.



“Trama” faz parte das comemorações dos 20 anos da APG. Na galeria, também pode ser visitada a exposição “A alegria é a prova dos nove”, que reúne trabalhos de artistas como Guto Oca, Amélia Córdula, Luciano Pinheiro, Maurício Arraes, Renato Valle e Suzana Azevedo.

Serviço:

Exposição coletiva “Trama”

Quando: até 20 de dezembro; Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h

Onde: Arte Plural Galeria (Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife)

Entrada gratuita

Informações: @arte_plural_galeria (Instagram)



*Com informações da assessoria de imprensa



