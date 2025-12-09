Ter, 09 de Dezembro

ARTES VISUAIS

Exposição coletiva "Trama", na Arte Plural Galeria, apresenta obras em cerâmica

Em cartaz até 20 de dezembro, mostra reúne trabalhos de integrantes do ateliê Dargilaria

Arte Plural Galeria recebe obras em cerâmicaArte Plural Galeria recebe obras em cerâmica - Foto: Divulgação/APG

A Arte Plural Galeria (APG) lançou, no último sábado (6), a exposição coletiva “Trama”. Com obras assinadas por diversos ceramistas pernambucanos, a mostra pode ser conferida até 20 de dezembro, com acesso gratuito.

As peças em exposição são assinadas por integrantes do Dargilaria. Localizado no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, o ateliê promove oficinas e outras atividades voltadas ao ensino da cerâmica e apoio aos artistas que já trabalham na área. 
 

“Trama” faz parte das comemorações dos 20 anos da APG. Na galeria, também pode ser visitada a exposição “A alegria é a prova dos nove”, que reúne trabalhos de artistas como Guto Oca, Amélia Córdula, Luciano Pinheiro, Maurício Arraes, Renato Valle e Suzana Azevedo.

Serviço:
Exposição coletiva “Trama”
Quando: até 20 de dezembro; Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h
Onde: Arte Plural Galeria (Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife)
Entrada gratuita
Informações: @arte_plural_galeria (Instagram)

*Com informações da assessoria de imprensa
 

