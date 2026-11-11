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Artes Visuais Exposição "Tramações: modos de fazer juntos" será aberta no Cais do Sertão, no Recife Programação tem início nesta quinta-feira (12) com várias atividades de imersão cultural têxtil

A exposição têxtil “Tramações: Modos de fazer juntos” experimenta a coletividade como possibilidade de criação e chega ao Centro Cultural Cais do Sertão, no Bairro do Recife, na área central da cidade, a partir desta quinta-feira (12).

A programação da exposição prevê abertura pública e gratuita nesta quinta-feira (12), das 17h às 20h, com exibição do curta "Eu nunca contei a ninguém", que tem direção de Douglas Duan e Gabriela Melo, e performance "Alumínica" com a bailarina Ana Marques.

Entre os meses de novembro a janeiro de 2027, a exposição contará com várias atividades de imersão cultural têxtil, com entrada gratuita que ocorre pela porta principal do Cais do Sertão.

A produção das obras, curadoria, expografia, montagem e mediação cultural são assinados por participantes do projeto Tramações, que é composto por estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores, artistas e extensionistas que se reúnem presencialmente desde o início de 2026.

A artista Teresa França é a homenageada e a sua escolha reflete os vários anos dedicados ao fazer têxtil coletivo em Pernambuco.

O fazer têxtil é atravessado por uma multiplicidade de gestos, vozes, tempos e saberes. Entre linhas, agulhas, tecidos e corpos, circulam conhecimentos que se transmitem, se transformam e se reinventam nos encontros.

Mesmo quando realizado individualmente, um trabalho pode carregar a presença de muitas pessoas: aquelas que ensinaram, compartilharam experiências, provocaram perguntas ou participaram da construção de um pensamento.

Partindo da compreensão da arte como prática coletiva, a exposição propõe investigar a coletividade não apenas como um modo de produzir, mas como uma condição possível da criação artística.

O projeto tem parceria com o Centro Cultural Cais do Sertão e é uma iniciativa dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pernambuco e está sendo fomentado pela Pró-Reitoria de Cultura/UFPE, Pró-reitoria de Extensão/UFPE, Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFPE, Revista Cartema PPGAV/UFPE/UFPB e pelo Edital de Formação Cultural (nº 001/2026) da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Além disso, está sendo executado pelo Governo de Pernambuco por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE) e da Fundarpe, com recursos repassados pelo Ministério da Cultura do Governo Federal.



Serviço

Exposição Tramações: Modos de fazer juntos

Abertura: 12 de novembro, às 17h, gratuita pelo Centro Cultural Cais do Sertão.

Visitação: 13 de novembro de 2026 a 07 de janeiro de 2027.

Visitações gratuitas: de terça a sexta, das 10h às 16h; Sáb e dom, 13h às 18h. Entrada pela portaria principal do Museu Cais do Sertão.

Local: Museu Cais do Sertão (Armazém 10, Av. Alfredo Lisboa, s/n - Recife/PE)

Coordenação: Luciana Borre (Departamento de Artes/UFPE) e Romero Ricardo Araújo de Santana (Cais do Sertão)

Equipe curatorial: Leonardo Bertrand, Gabriel Dionísio, Katlyn Amorim, Juliana Araújo, Ignácio Ferreira, Katanaua, Heloísa Marques, Akito Sabino, Thomaz Barroso e Davi Sedícias.

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