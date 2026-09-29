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Arte Exposição Tramações ocupa Centro Cultural de Brejo de Madre de Deus até sábado (3) Projeto usa obras em bordado, crochê, tapeçaria, performance e vídeo para propor reflexões sobre o universo das artes têxteis

Os primeiros resultados da 5ª edição do projeto Tramações: experimentações e narrativas têxteis serão apresentados em exposição coletiva no Centro Cultural Casa de Câmara e Cadeia, localizada no Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, até o sábado (3).

Todas as salas do edifício histórico serão ocupadas com obras em bordado, crochê, tapeçaria, performance e vídeo que traçam uma reflexão contemporânea sobre o universo das artes têxteis.

A produção, curadoria, expografia, montagem e mediação cultural das obras são assinados por participantes do projeto que se reúnem presencialmente todas as quintas-feiras desde agosto, no Centro Cultural Benfica, na Madalena, na Zona Norte do Recife.

O projeto é uma iniciativa dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Artes Visuais, da Universidade Federal de Pernambuco, e está sendo fomentado pela Pró-reitoria de Cultura/UFPE, Pró-Reitoria de Extensão/UFPE, Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFPE, Revista Cartema PPGAV/UFPE/UFPB e pelo Edital de Formação Cultural (nº 001/2026) da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).



O edital é executado pelo Governo de Pernambuco por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE) e da Fundarpe, com recursos repassados pelo Ministério da Cultura do Governo Federal.



Performance

A performance Aquele Cheiro de Tempo, de Luciana Borre e grupo Tramações, a ser apresentada nesta quinta-feira (1), às 16h, com saída do Centro Cultural Casa de Câmara e Cadeia.

Os longos vestidos de crochê vem crescendo a cada ação artística em espaços públicos e já circularam em mais de dez cidades brasileiras e em território internacional.

A performance têxtil traça uma cartografia das práticas do crochê contemporâneo e a possibilidade de criação de afetos comuns por meio da crochetagem de vestidos com longas caudas.

É um convite para criação de memórias coletivas com o uso de fios e agulhas em uma performance lenta e ritualizada que mergulha nas memórias que a materialidade têxtil pode criar, principalmente com aquelas peças que ficam guardadas por gerações dentro dos armários.

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