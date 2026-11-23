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Artes Plásticas Exposição "Travessias", de Juliana Rabelo, entra em cartaz em Olinda, domingo (29) Com entrada gratuita, mostra segue até o dia 8 de dezembro, na Rua de São Bento, 104, no Varadouro

"Travessias", exposição da artista visual e escritora Juliana Rabelo, tem abertura amrcada para o próximo domingo (29), às 12h, na Rua de São Bento, 104, Varadouro, situada no Sítio Histórico de Olinda.



A abertura contará com visitação, a partir das 12h, e fala inaugural de Juliana Rabelo, às 13h, ao lado de 12 convidadas de diferentes casas de terreiro de Olinda e Recife. Toda a programação é aberta ao público.



Com entrada gratuita, a mostra permanece em cartaz até 8 de dezembro e propõe uma experiência imersiva em 18 pinturas de grande formato, poesia, instalações e objetos da artista.

Sobre a exposição

Com incentivo da Lei Rouanet, por meio do Ministério da Cultura(MinC) do Governo Federal, a mostra aponta para o encontro entre artes visuais, literatura, onde a artista investiga a ancestralidade e a espiritualidade, os caminhos de transformação e o reconhecimento de si.

O percurso artístico parte de questões relacionadas à memória, ao luto, às heranças familiares e às escolhas que atravessam a experiência humana.



"Travessias" convida o público a refletir sobre aquilo que cada pessoa carrega, teme, deseja ou precisa deixar para trás.



Ao longo dos 18 movimentos, a narrativa percorre experiências de confronto com as próprias sombras, reconhecimento, despedida, reintegração e liberdade, até chegar à afirmação da vida.





















A figura feminina ocupa lugar central nessa construção. Em diferentes situações, aparece diante de espelhos, mesas, serpentes, baús e representações de mulheres que vieram antes dela.



As pinturas, realizadas predominantemente em acrílica sobre tela, exploram cores intensas, contornos marcados, sobreposições e materiais têxteis.



Poemas autorais acompanham as obras, estabelecendo um diálogo entre palavra e imagem sem que uma linguagem se limite a explicar a outra.



Entre os trabalhos apresentados estão “O guardião da porteira”, “O peso de ver”, “Um jantar e a liberdade”, “Eu e as minhas / As minhas e eu”, “Boa despedida”, “Minha rainha”, “Cabocla de lança”, “Delírica dança”, “As sombras que me habitam” e “Eu ainda pulso”.

A ancestralidade afro-brasileira e a espiritualidade de matriz africana atravessam a concepção da exposição.



A relação de Juliana com sua fé e com os saberes das tradições de terreiro está presente tanto na pesquisa visual quanto na organização do percurso.



Essa dimensão se articula à memória familiar e às experiências femininas, respeitando os fundamentos espirituais que integram a criação artística, sem a pretensão de traduzir ou ensinar práticas religiosas.

"Travessias" é um desdobramento do universo autoral “Chão de Travessia”, desenvolvido por Juliana a partir de um processo de pesquisa, elaboração do luto e reconstrução pessoal iniciado após a morte de sua mãe, vítima da Covid-19, em 2021.



A experiência impulsionou uma investigação sobre memória, identidade, ancestralidade, desejo e a possibilidade de permanecer presente na própria vida.



Sobre a artista

Nascida em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, e com parte da infância vivida em Moçambique, Juliana construiu uma produção artística que aproxima referências culturais diversas, literatura, memória familiar e espiritualidade.



Escritora, publicou “Elas e o Rio”, em 2020, e teve o conto “360 graus” vencedor do Prêmio Internacional Pena de Ouro no mesmo ano. Também foi semifinalista do Prêmio ABERST em 2021 e 2022, e seu livro “Descarrego” chegou à segunda fase do Prêmio Jabuti, em 2023.

Outras atividades

A programação pública da exposição também prevê atividades gratuitas entre 30 de novembro e 8 de dezembro. Serão realizados quatro encontros de saberes afro-brasileiros, com representantes de diferentes tradições, e quatro rodas de conversa com a artista.



Os encontros abordarão temas como futuro sustentável para os povos tradicionais de matriz africana, preservação dos conhecimentos e das práticas das comunidades de terreiro, manifestações artísticas afro-brasileiras e caminhos simbólicos da travessia.



Já as conversas com Juliana serão dedicadas ao processo criativo, à relação entre poesia e pintura, à memória, à ancestralidade e à construção do percurso expositivo.

A mostra oferecerá, ainda, visitas mediadas gratuitas, com possibilidade de acolhimento de grupos escolares, coletivos e instituições mediante agendamento no portal do projeto (expotravessias.com.br).



As falas, palestras e atividades serão gravadas e disponibilizadas posteriormente no YouTube (youtube.com/@Travessias-Olinda) e também no portal.



A iniciativa prevê também a publicação de um catálogo impresso e conteúdos digitais de apoio, ampliando as possibilidades de acesso à pesquisa e às reflexões propostas pela exposição.

Ao final do percurso da exposição, uma obra e um poema dão nome à afirmação que sintetiza a proposta artística: “Eu ainda pulso”. Uma declaração de presença que atravessa toda a exposição e transforma a experiência de olhar para a própria história em possibilidade de seguir adiante.

SERVIÇO:

Exposição "Travessias", de Juliana Rabelo

Quando: Domingo, 29 de novembro de 2026, às 12h (abertura). Fala inaugural às 13h e feijoada de confraternização às 14h.

Onde: Rua de São Bento, 104, Varadouro, situada no Centro Histórico de Olinda.

Visitação: de 29 de novembro a 8 de dezembro de 2026 (livre, sem agendamento).

Horários: Dia 29/11, das 12h às 16h. De 30/11 a 08/12, das 15h às 20h.

Classificação: livre.

Entrada gratuita



Programação formativa e visitas mediadas: gratuitas, mediante programação e agendamento pelo portal do projeto.

Mais informações: Instagram (@julianarabelo.autoral), YouTube e do portal do projeto.

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