ARTES VISUAIS Exposição "Tudo Dá" sintetiza a obra da artista Lia Letícia, no Mamam, a partir deste sábado (27) Com curadoria de Clarissa Diniz, mostra reúne cerca de 30 obras da artista, ocupando os três andares do museu

Lia Letícia inaugura, neste sábado (27), às 15h, uma nova exposição no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam). Sob curadoria de Clarissa Diniz, “Tudo Dá” reúne cerca de 30 obras da artista.

A obra de Lia Letícia problematiza a linguagem e o campo social da arte. A mostra aponta singularidades do percurso da artista, tentando redimensionar e representar corpos que, de diversas formas, foram invisibilizados ou excluídos da história oficial da arte.

Ocupando todos três andares do MAMAM, a exposição se organiza em quatro núcleos. Neles, estão trabalhos de linguagens e períodos distintos que, todavia, transitam nas mesmas órbitas políticas.



No térreo, o núcleo “Nesta terra, tudo dá” reúne obras que denunciam o extrativismo colonial. Subindo para o primeiro andar, “Artista desconhecida” explora a debochada iconoclastia que identifica a obra de Lia.

O mesmo piso abriga ainda “Arriar a bandeira”, que desafia o triunfalismo do poder e suas presunções de progresso. Encerrando, o segundo andar abriga “Desculpe atrapalhar o silêncio de sua viagem”, com obras que apontam para as injustiças sociais do nosso tempo.

“Tudo Dá” foi viabilizado graças ao incentivo do Funcultura e da Lei Paulo Gustavo. A realização é de Dona Ledy Arte e Cultura e Rosa Melo Produções Artísticas, com o apoio do MAMAM, Box Preparação e Radar Equipamentos.

Serviço:

Exposição “Tudo Lá”, de Lia Letícia

Quando: abertura neste sábado (27), às 15h

Visitação: até 09 de novembro; de quarta a sexta, de 10h às 17h, e aos sábados e domingos, de 10h às 16h

Onde: MAMAM - Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Rua da Aurora, 265, Boa Vista)

Entrada gratuita



*Com informações da assessoria de imprensa.

