Exposição Exposição "Van Gogh Live 8K" prorroga permanência no Recife e faz promoção para Dia das Mães Grande procura do público fez com que a temporada, já vista por cem mil pessoas no RioMar, fosse prorrogada

Grande sucesso de público, visto por mais de 100 mil pessoas, a exposição “Van Gogh Live 8K” anunciou uma prorrogação em sua temporada no Shopping RioMar Recife. A mostra, que encerraria neste domingo (7), agora vai até o dia 05 de junho.

A prorrogação também vem com uma promoção para celebrar o Dia das Mães, no dia 14 de maio. Na compra de um ingresso (inteira), o espectador vai ganhar o ingresso da sua mãe. A compra desses ingressos poderá ser feita entre os dias 8 e 14 de maio nos pontos de venda físicos (no RioMar Recife e na entrada da exposição) e por meio do site oficial, utilizando o cupom #coracaodemaevangogh.

“Van Gogh Live 8K” foi concebida pelos mesmos realizadores da “Beyond Van Gogh”, depois que a mostra internacional passou por São Paulo. Foi criada uma instalação ainda maior, com resolução inédita 8K e com tecnologia de última geração jamais vista em exposições do gênero no Brasil ou no mundo.

Com patrocínio do RioMar Recife, a maior e mais moderna mostra imersiva já realizada sobre a obra do mestre holandês, com mais de 250 obras do pintor projetadas com uma inédita resolução 8K em um espaço de 2.800 metros quadrados, traz ainda textos ilustrativos retirados de suas cartas originais interpretados por Fernanda Montenegro, e é embalada por trilha sonora com músicas de Debussy, Ravel, Bach, O’Halloran, Pink Floyd, 3 na bossa, entre outros.

SERVIÇO

“Van Gogh Live 8k”

Quando: Até 5 de junho

Onde: Shopping RioMar

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 21h20 | Domingo, das 10h às 20h20

Ingressos: A partir de R$ 30, no site vangoghlive.com.br, no SuperApp do RioMar, no ponto físico no shopping, próximo à Decathlon, e na bilheteria do local.

