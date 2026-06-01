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Fotografia Exposição "Vereda Interior", de Gustavo Pimentel, lança olhar poético sobre o sertão pernambucano Mostra será aberta na próxima quinta (4), às 19h, na Torre Malakoff, no Bairro do Recife

A memória, os afetos e a paisagem do Sertão são o foco da exposição Vereda Interior, do fotógrafo pernambucano Gustavo Pimentel, com lançamento para esta quinta (4), às 19h, na Torre Malakoff, no Bairro do Recife, com entrada gratuita.



Incentivada com recursos do edital de Ações Criativas da Lei Paulo Gustavo Pernambuco, a mostra é resultado de uma pesquisa iniciada em 2006 e desenvolvida ao longo das últimas duas décadas, reunindo imagens que se apresentam como uma espécie de poesia visual construída a partir das memórias de infância do artista.

Foto: Gustavo Pimentel/Divulgação

Sobre a exposição

Nascido e residente no Recife, Pimentel resgata as lembranças das férias passadas no Sertão de Pernambuco, onde seus pais mantinham vínculos familiares. Para uma criança criada na capital, o encontro com o sertão representou uma descoberta intensa e muitas vezes impactante.



Décadas depois, já como fotógrafo, Gustavo retorna a esses lugares em sucessivas viagens, reconectando-se com a paisagem, a luz, o tempo e as pessoas que marcaram sua história. Ao reencontrar parentes e estabelecer novas relações, o artista transforma essas experiências em matéria sensível para sua produção fotográfica.



Neste trabalho, o artista visual lança mão de seu imaginário para compor imagens que transmitem as emoções vivenciadas pela criança que foi tempos atrás. Sempre com a câmera em mãos, o fotógrafo alterna entre o registro espontâneo de situações do cotidiano e a construção de cenas que evocam suas memórias mais íntimas.



As imagens resultantes revelam um sertão contemporâneo, distante dos estereótipos frequentemente associados à região, e apresentam uma leitura sensível e poética do território.

Mais do que documentar paisagens ou personagens, Vereda Interior propõe um percurso visual que atravessa lembranças, afetos e percepções pessoais. O trabalho também dialoga com a tradição da fotografia produzida em Pernambuco, reconhecida nacional e internacionalmente pela força de sua produção artística.

Ao apresentar um olhar autoral sobre o sertão e suas múltiplas camadas de significado, a exposição reafirma a fotografia como campo expressivo da cultura pernambucana e contribui para a consolidação da trajetória de Gustavo Pimentel na cena da fotografia contemporânea brasileira.

SERVIÇO:

Exposição fotográfica “Vereda Interior” do artista visual Gustavo Pimentel

Quando? Quinta (4), das 19h às 21h.

Onde? Torre malakoff

Visitação: de terça a sexta, das 10h às 17h, sábados e domingos das 14h às 18h

Classificação livre

Entrada gratuita

*Acesso para pessoas com deficiência: a exposição terá intérprete de libras na abertura e a torre tem acesso com elevador e rampas nas salas

Informações: @torremalakoff

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