EXPOSIÇÃO Exposição "Vidas em Cordel" alcança público histórico no Recife e tem temporada estendida Mostra no Cais do Sertão registra maior adesão do projeto no País e segue aberta até este domingo (18)

A passagem da exposição "Vidas em Cordel" pelo Recife entrou para a história do projeto ao reunir o maior público já registrado desde a sua criação. Em cartaz no Cais do Sertão, no Bairro do Recife, a mostra ultrapassou a marca de 66 mil visitantes e motivou a ampliação do período de visitação, agora confirmado até domingo (18).

Além da expressiva circulação de público, a edição recifense também se destacou pela participação ativa dos visitantes. Mais de 800 histórias de vida foram registradas na cabine interativa instalada no espaço, número que supera com folga os dados de outras cidades por onde o projeto passou.

Para efeito de comparação, em São Paulo – segunda colocada em alcance – foram pouco mais de 28 mil visitantes e 216 depoimentos gravados.

A prorrogação da temporada aproveita o fluxo típico das férias e do recesso de fim de ano, convidando o público a conhecer narrativas transformadas em poesia e imagem.

As histórias ganham forma por meio da literatura de cordel e da xilogravura, com trabalhos assinados por artistas pernambucanos e de outros estados.

A visitação ocorre de terça a sexta, das 10h às 16h, e aos sábados e domingos, das 13h às 18h.

"Vidas em Cordel"

Idealizada pelo Museu da Pessoa, com patrocínio da Petrobras, "Vidas em Cordel" propõe um diálogo entre memória, arte popular e identidade brasileira.

Personalidades conhecidas e personagens anônimos dividem espaço em painéis ilustrados, acompanhados de textos biográficos e explicações sobre a tradição do cordel.

No Recife, a exposição ocupa a Sala Todo Gonzaga, no 2º andar do Cais do Sertão.

Desde sua criação, o projeto já passou por cinco estados, somando mais de 80 mil visitantes presenciais e cerca de 190 mil acessos online.

A experiência inclui distribuição gratuita de folhetos de cordel, conteúdos acessados por QR Codes, espaços pensados para interação nas redes sociais e a cabine de gravação que incorpora, em tempo real, os relatos ao acervo digital do Museu da Pessoa. Quem participa com seu depoimento recebe materiais exclusivos como lembrança.

O conteúdo da mostra também está disponível em ambiente virtual, com acesso a obras, informações adicionais e materiais exclusivos, ampliando a experiência para além do espaço físico.

A programação cultural do Museu da Pessoa conta com recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura, do Ministério da Cultura, além de patrocínios e parcerias institucionais que viabilizam a circulação e expansão do projeto pelo país.

SERVIÇO

"Vidas em Cordel" – Museu da Pessoa

Quando: até domingo (18)

Onde: Cais do Sertão – Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE

Visitação: Sábado (17) e domingo (18), das 13h às 18h

Entrada gratuita

Informações: (81) 3182-8267 / @ocaisdosertao

*Com informações da assessoria

