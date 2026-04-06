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ARTES VISUAIS

Exposição "VIDAVIVA", de Rodrigo Braga, expõe a ''contradição que somos''; veja

Mostra individual integra programação do Abril Cultural de 2026 do Shopping Recife

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Exposição "VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, radicado em Recife Exposição "VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, radicado em Recife  - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A programação da terceira edição do Abril Cultural inclui uma série de atividades voltadas para as artes visuais até o dia 30 de abril, no Shopping Recife. Um dos destaques é a instalação inédita de Rodrigo Braga, intitulada “VIDAVIVA”, ocupando dois grandes vãos do espaço, por meio de obras suspensas distribuídas ao longo dos corredores entre os andares. 

A nova edição do Abril Cultural teve início com a exposição de Braga nesta segunda-feira (6), na presença do artista brasileiro e de Gabriela Davies, responsável pela curadoria da mostra individual. Para quem frequenta o shopping, vai se deparar com as fotografias e frases impressas em tecidos de algodão penduradas, como se fossem propagandas, fazendo alusão às vitrines do centro comercial. 

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Em “VIDAVIVA”, Rodrigo Braga reúne os últimos anos de trabalho, com fotografias e textos materializados durante viagens nacionais para o Sertão do Cariri e a Amazônia, além de outros realizados na Europa, como em Portugal e na França. Essas vivências resultam no livro “Ponto Zero”, que foi traduzido por Gabriela Davies para ser exposto no espaço público e será lançado no Shopping Recife no dia 24 de abril.

Rodrigo Braga que nasceu em Manaus, em 1976, é radicado em Recife, onde realizou a graduação em Artes Plásticas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em 2002. Nos dias atuais, o brasileiro vive entre o Rio de Janeiro e Paris, local onde também radicou-se. 
                                           
Nascida no Rio de Janeiro, em 1993, Gabriela Davies é graduada em Curadoria e Comunicação na Central Saint Martins em Londres. Braga e Davies se conheceram no Rio de Janeiro, após anos acompanhando o trabalho um do outro, “VIDAVIVA” é a primeira vez que eles atuam juntos. 

SERVIÇO:
Abril Cultural no Shopping Recife com a exposição “VIDAVIDA”, de Rodrigo Braga
Quando: 06 a 30/04, 
Onde: Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem 

Solos Foto SR ART.PE - Programação de conversas no Terraço de Eventos

Dia 23/04 (quinta-feira)
Tema: Coleções de fotografia

16h30 - Fotografia no Musée du Quai Branly, uma coleção descentralizada.
Com Christine Barthe, responsável pela coleção de de fotografia do Musée du Quai Branly Jacques Chirac e Marcella Marer.

18h30 - Colecionismo - um olhar particular.
Com Ione Costa, colecionadora de fotografia; Silvio Frota, colecionador de fotografia e diretor do Museu da Fotografia de Fortaleza, com mediação de Marcella Marer.

24/04 (sexta-feira)
Tema: Publicações de trabalhos fotográficos

16h30 - Curadoria e edição na obra de Rodrigo Braga.
Rodrigo Braga conversa com Eder Chiodetto, curador do livro Ponto Zero e Gabriela Davies, curadora da exposição VIDAVIVA. Mediação Beth da Matta.

18h30 - Publicações Independentes Pernambucanas
Mesa SOLOS + Pequeno Encontro de Fotografia
Com Priscila Buhr, Afonso Jr, Clara Simas e Mergulha e Voa, com mediação de Mateus Sá.

 20h - Lançamentos dos livros de:
Rodrigo Braga, Clara Simas , Priscila Buhr, Afonso Jr, Mergulha e Voa, Marina Feldhaus.

25/04 (sábado)
Tema: Fotografia para memória.

 16h30 - Colecionar e conservar
Com Betty Lacerda, conservadora de fotografia da Fundação Joaquim Nabuco e Gustavo Bettini da Arte Plural, com mediação de Marcella Marer.

18h30 - Fotografia para memória Pernambucana
Kiosque do Wilson e Thays Medusa, com mediação de Marcella Marer.  

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