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ARTES VISUAIS Exposição "VIDAVIVA", de Rodrigo Braga, expõe a ''contradição que somos''; veja Mostra individual integra programação do Abril Cultural de 2026 do Shopping Recife

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Exposição ''VIDAVIVA'', do artista Rodrigo Braga, com curadoria de Gabriela Davies, no Shopping Recife. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A programação da terceira edição do Abril Cultural inclui uma série de atividades voltadas para as artes visuais até o dia 30 de abril, no Shopping Recife. Um dos destaques é a instalação inédita de Rodrigo Braga, intitulada “VIDAVIVA”, ocupando dois grandes vãos do espaço, por meio de obras suspensas distribuídas ao longo dos corredores entre os andares.

A nova edição do Abril Cultural teve início com a exposição de Braga nesta segunda-feira (6), na presença do artista brasileiro e de Gabriela Davies, responsável pela curadoria da mostra individual. Para quem frequenta o shopping, vai se deparar com as fotografias e frases impressas em tecidos de algodão penduradas, como se fossem propagandas, fazendo alusão às vitrines do centro comercial.

Em “VIDAVIVA”, Rodrigo Braga reúne os últimos anos de trabalho, com fotografias e textos materializados durante viagens nacionais para o Sertão do Cariri e a Amazônia, além de outros realizados na Europa, como em Portugal e na França. Essas vivências resultam no livro “Ponto Zero”, que foi traduzido por Gabriela Davies para ser exposto no espaço público e será lançado no Shopping Recife no dia 24 de abril.

Rodrigo Braga que nasceu em Manaus, em 1976, é radicado em Recife, onde realizou a graduação em Artes Plásticas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em 2002. Nos dias atuais, o brasileiro vive entre o Rio de Janeiro e Paris, local onde também radicou-se.



Nascida no Rio de Janeiro, em 1993, Gabriela Davies é graduada em Curadoria e Comunicação na Central Saint Martins em Londres. Braga e Davies se conheceram no Rio de Janeiro, após anos acompanhando o trabalho um do outro, “VIDAVIVA” é a primeira vez que eles atuam juntos.

SERVIÇO:

Abril Cultural no Shopping Recife com a exposição “VIDAVIDA”, de Rodrigo Braga

Quando: 06 a 30/04,

Onde: Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Solos Foto SR ART.PE - Programação de conversas no Terraço de Eventos

Dia 23/04 (quinta-feira)

Tema: Coleções de fotografia

16h30 - Fotografia no Musée du Quai Branly, uma coleção descentralizada.

Com Christine Barthe, responsável pela coleção de de fotografia do Musée du Quai Branly Jacques Chirac e Marcella Marer.

18h30 - Colecionismo - um olhar particular.

Com Ione Costa, colecionadora de fotografia; Silvio Frota, colecionador de fotografia e diretor do Museu da Fotografia de Fortaleza, com mediação de Marcella Marer.

24/04 (sexta-feira)

Tema: Publicações de trabalhos fotográficos

16h30 - Curadoria e edição na obra de Rodrigo Braga.

Rodrigo Braga conversa com Eder Chiodetto, curador do livro Ponto Zero e Gabriela Davies, curadora da exposição VIDAVIVA. Mediação Beth da Matta.

18h30 - Publicações Independentes Pernambucanas

Mesa SOLOS + Pequeno Encontro de Fotografia

Com Priscila Buhr, Afonso Jr, Clara Simas e Mergulha e Voa, com mediação de Mateus Sá.

20h - Lançamentos dos livros de:

Rodrigo Braga, Clara Simas , Priscila Buhr, Afonso Jr, Mergulha e Voa, Marina Feldhaus.

25/04 (sábado)

Tema: Fotografia para memória.

16h30 - Colecionar e conservar

Com Betty Lacerda, conservadora de fotografia da Fundação Joaquim Nabuco e Gustavo Bettini da Arte Plural, com mediação de Marcella Marer.

18h30 - Fotografia para memória Pernambucana

Kiosque do Wilson e Thays Medusa, com mediação de Marcella Marer.

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