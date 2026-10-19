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EXPOSIÇÃO Exposição "O Universo de Wellington Virgolino" inaugura nova unidade da Galeria Terra Brasilis Abertura da mostra acontece nesta quinta-feira (22), no Pina, Zona Sul da cidade, em novo espaço da Terra Brasilis no Recife

Traços fortes, coloridos e bem definidos que dialogam com o cotidiano e as pessoas perfazem a arte assinada pelo pintor recifense Wellington Virgolino (1929-1988).



E será sobre este universo que a Galeria Terra Brasilis vai inaugurar sua nova unidade no Pina, Zona Sul da cidade, nesta quinta-feira (22).



Por lá "O Universo de Wellington Virgolino" será exposto em obras que datam de 1950 a 1980, com curadoria do colecionador e marchand Roberto Nóbrega.





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No espaço, uma retrospectiva dedicada ao pintor, nome potente da arte em Pernambuco, vai passar por coleções particulares, acervo da família do artista e também obras advindas do acervo da Galeria Terra Brasilis.



Diferentes fases da trajetória de Wellington Virgolino, em sua linguagem pictórica construída ao longo de pelo menos quatro décadas, poderão ser contempladas pelo público, em meio a elementos característicos do fazer artístico de um pintor autodidata e observador.

Terra Brasilis

Aberta em 2022 sob direção do marchand Ricardo Bandeira de Melo, a Galeria Terra Brasilis amplia sua atuação no Recife com o novo espaço no Pina - que se soma, a partir de quinta-feira 22 de outubro, às suas demais unidades.



Além do espaço em Casa Forte, Zona Norte da cidade, a Terra Brasilis também tem atuação em João Pessoa (PB).

SERVIÇO

Exposição "O Universo de Wellington Virgolino" abre nova unidade da Galeria Terra Brasilis

Quando: quinta-feira, 22 de outubro, às 19h

Onde: Pina - Rua capitão rebelinho, 65, Pina

Informações: @galeriaterrabrasilis // (81) 9 9479-2561



Unidade Casa Forte

Av. 17 de Agosto, 2460, Casa Forte



Unidade João Pessoa (Parahyba Mall)

Rua Bacharel José de Oliveira, 850, Bessa, João Pessoa (PB)

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