Exposição "Coração Armorial: Diálogos de Sol e Tinta" celebra Ariano, em cartaz até domingo (8)

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Inspirada no movimento artístico idealizado pelo escritor Ariano Suassuna, a exposição "Coração Armorial: Diálogos de Sol e Tinta" apresenta ao público trabalhos inéditos e exclusivos reunidos do paraibano Clóvis Júnior e do pernambucano Lucas Suassuna, que ficam em cartaz durante a 48ª edição do Festival da Vitória Régia, na Praça de Casa Forte, de hoje até domingo (8), na Casa da Criança Marcelo Asfora (Praça de Casa Forte, nº 412).

Promovida pelo Movimento Cultura Transforma, iniciativa do Grupo Gênese de Ensino (GGE), a mostra reúne produções dos dois artistas que dialogam com o imaginário popular do Nordeste e trazem personagens e manifestações como os caboclos de lança e o cavalo-marinho. A ideia da exposição foi aproximar Pernambuco e Paraíba por meio das artes visuais e permitir que o público conheça e adquira as peças. Parte da renda obtida com a venda das obras será revertida para a Casa da Criança Marcelo Asfora.

“É um pontapé inicial e um prenúncio do ano que vem, 2027, ano do centenário do meu amado mestre Ariano Suassuna (...). E isso tudo está sendo oportunizado pelo Festival da Vitória Régia, por todo mundo que integra a paróquia de Casa Forte e, claro, pelo patrocinador ouro da festa e promotor dessa exposição, o Colégio GGE”, destaca João Suassuna, neto do homenageado e curador da exposição.

A Festa da Vitória Régia traz uma novidade para o símbolo do evento. A partir deste ano, a flor da Vitória Régia será reinterpretada por um artista ou instituição, que poderá dar ao símbolo novos materiais e uma nova história a cada edição. Nesta estreia, a criação da flor ficou a cargo do colégio GGE.



Sobre o Festival

Além da exposição, o festival oferece programação de shows e polo gastronômico, a partir de hoje, das 18h à meia-noite. Já no sábado (7), o evento terá início mais cedo, às 16h, e segue até a meia-noite. Fechando as festividades, no domingo, a festa, que é Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, começa cedo, às 8h, e termina às 21h.



Cores do Nordeste

Produzidas especialmente para o evento, as obras se destacam pelos temas do universo do escritor paraibano, com cores vibrantes sobre a fauna, a flora e símbolos regionais. Natural de Guarabira, na Paraíba, em 1965, Clóvis Júnior vive e trabalha em João Pessoa desde 1982. Autodidata, atua na pintura, na escultura e na gravura, e já participou de exposições nos Estados Unidos, na Argentina e na França.



Já Lucas Suassuna nasceu no Recife em 1990 e cresceu em uma família de artistas. Professor de Geografia do Instituto Federal de Alagoas, ele cria a partir do universo armorial e do imaginário fantástico da arte popular nordestina. “Estamos celebrando esse movimento importantíssimo da cultura brasileira, que resgata nossa identidade cultural, fortalece a cultura e a arte enquanto instrumentos poderosos de formação social e de valorização da identidade cultural brasileira”, comenta João Suassuna, artista plástico e neto do homenageado.

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambucov

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A escolha de um artista paraibano e outro pernambucano para a exposição não foi casual. Nascido em João Pessoa, na Paraíba, e radicado em Pernambuco, Ariano é um grande símbolo cultural dos dois estados. “A arte paraibana e pernambucana tem uma irmandade muito grande. E Ariano vir morar aqui em Recife foi uma junção maravilhosa, uma nova descoberta para a arte, principalmente para as artes plásticas e para a música”, avalia Clóvis Júnior.

Arte e Educação

“Esse é um um encontro da educação com a arte. Sabemos que o GGE é um equipamento social e tem essa consciência que tem que estar na comunidade ajudando. E uma dessas ajudas é sermos o patrocinador master da Festa da Vitória Régia, fomentando a solidariedade, com a participação dos nossos alunos. E estamos chamando a sociedade para esse movimento”, detalha José Folhadela Neto, sócio-fundador do Grupo Gênese de Ensino (GGE).



Tânia Campos, Gerente de Mercado da Folha de Pernambuco, prestigiou o lançamento da exposição representando o jornal.

“Nos sentimos gratos e honrados pelo convite do GGE. Essa é uma iniciativa de grande relevância, por ampliar o acesso à arte, valorizar nossos artistas e possibilitar que mais pessoas conheçam e apreciem a riqueza da produção artística e da identidade cultural nordestina, expressas nas obras de Clóvis Júnior e Lucas Suassuna”, elogia.





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