BBB 23 Expulsa do BBB 22, veja o que Maria disse sobre possível agressão de Bruna em Amanda Ex-BBB fez post no Twitter repercutindo o pedido de expulsão de Bruna Griphao

Ainda está na memória do público o balde que Maria, do BBB 22, jogou com água na participante Natália, durante o Jogo da Discórdia, gerando expulsão da atriz. Pois bem, a ex-BBB opinou sobre a cotovelada de Bruna Griphao em Amanda, do BBB 23, na tarde desta segunda-feira (27). A possível agressão vem gerando polêmica nas redes sociais.

Em seu perfil no Twitter, ela escreveu:

"Esse ano vocês tão querendo a expulsão de alguém de qualquer jeito, né? Toda semana vai parar nos trend (assuntos mais comentados da rede social)".

Ainda na Rede Social, a ex-participante do reality curtiu uma publicação que dizia que ela não teve intenção de agredir Natália. "A Maria não teve intenção de machucar a Natália. Foi um reflexo do balde na cabeça da Nat. Mas ela foi expulsa mesmo sem querer", dizia o comentário.

Veja o post:





esse ano vocês tão querendo a expulsão de alguém de qualquer jeito né toda semana vai parar nos trends — MARIA (@eumaria) February 27, 2023

