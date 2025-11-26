A- A+

REALITY SHOW Expulsão de Creo Kellab de "A Fazenda 17": equipe do ator se manifesta Creo foi expulso após agredir Fabiano Moraes durante um intervalo do programa ao vivo na madrugada desta quarta-feira (26)

A equipe de Creo Kellab se manifestou logo após o ator ser expulso de A Fazenda 17 na madrugada desta quarta-feira, 26. No perfil oficial do agora ex-peão no Instagram, uma nota afirmou que a agressão contra Fabiano Moraes aconteceu em defesa da mãe do ator.

"Creo acaba de deixar o game de uma forma inesperada, mas em defesa a sua mãe, que está passando por um momento de saúde muito delicado, e não poderia, em hipótese alguma, ser citada durante as discussões que acontecem no jogo", diz o comunicado.

A equipe também agradece ao apoio do público ao longo da participação de Creo no reality. "Fica aqui a nossa imensa gratidão por todo o apoio que vocês deram para ele durante esses mais de dois meses de uma trajetória intensa em A Fazenda 17."

Por fim, a nota reforça que, fora do confinamento, o ator seguirá focado em seus objetivos. "A vida continua aqui fora, e Creo seguirá lutando em busca de seus sonhos. Agora dedicado ainda mais na saúde da sua mãe."

Por que Creo Kellab foi expulso de 'A Fazenda 17'?

Creo Kellab agrediu Fabiano Moraes durante um intervalo do programa ao vivo na madrugada desta quarta-feira, 26. A decisão foi anunciada por Adriane Galisteu pouco depois da formação da décima roça.

Ao reunir os participantes na sala, a apresentadora comunicou que a direção avaliou as imagens da briga e constatou que Creo violou as regras do reality. "Tô pra dar uma péssima notícia pra vocês. O Creo deu um soco no Fabiano. Foi avaliado pela produção e pela direção. Tem uma regra, o público viu, todo mundo viu, mas a gente estava com o programa ao vivo e tinha que entregar", afirmou Galisteu antes de anunciar a saída imediata do ator.

Abalado após ouvir a decisão, Creo alegou ter sido provocado e criticou o adversário, dizendo que Fabiano "usou o golpe mais baixo" e agiu "de forma covarde". Em seguida, foi encaminhado ao closet para deixar o confinamento.

Ao final do programa, a apresentadora exibiu ao público o momento da discussão. Nas imagens, Creo e Fabiano trocam acusações até que o ator perde o controle e acerta um soco na cabeça do rival.



