Expulsão de Wanessa Camargo acirra rivalidade entre os grupos da casa do BBB 24

A desclassificação de Wanessa Camargo neste sábado (2) acirrou ainda mais a disputa entre os grupos da casa e aumentou a guerra de nervos no BBB 24. A edição deste sábado (2) do programa mostrou os detalhes da expulsão da cantora, acusada de agredir Davi enquanto ele dormia, após a festa que acabou de manhã.

Depois que a cantora foi chamada ao confessionário e deixou a casa, Leidy e Yasmin foram interprelar Davi e perguntar se ele havia pedido a saída de Wanessa, que repetiu que o que ele tinha de falar foi dito no confessionário. Leidy então disse que todo mundo na casa brincava desse jeito e que Davi havia feito uma maldade. Em seguida, a edição mostrou a dupla, acompanhada de Lucas e Fernanda, falando mal do competidor em outro quarto.

Enquanto Davi ficou no sofá, foi acompanhado de Matteus, Alane e Bia, que conversaram sobre o ocorrido. O estudante de Engenharia Agrícola de Alegrete (RS) aconselhou o baiano a ter mais cuidado, porque tudo iria piorar para ele na casa a partir da expulsão da cantora.

A edição do programa começou com cenas da festa, mostrando Wanessa se divertindo e bebendo bastante. Depois a cantora fala mal de Davi com outros brothers. Tadeu mostra o momento em que Wanessa, Pitel e Yasmin Brunet entram no quarto em que Davi dormia. Logo depois a cantora toca na perna do brother e o acorda, o que o motorista de aplicativo classificou como uma agressão e rendeu a desclassificação da rival.

A cantora foi chamada ao confessionário para ser informada que o brother havi dito que foi agredido e que ela estava desclassificada do programa. Ao ouvir a sentença da produção, a cantora caiu em prantos no confessionário.

Tadeu disse que Wanessa estava agitada e que após ele ir voluntariamente ao confessionário dizer que se sentiu agredido, a produção analisou as imagens e chamou o brother ao confessionário para perguntar se tinha se sentido agredido. Após a confirmação do brother, que pediu a saída da cantora por ter recebido "um tapa" na perna, Wanessa foi chamada ao confessionário para ser informada que teria que sair do programa. Depois Leidy e Yasmin foram interprelar Davi, que repetiu que o que ele tinha de falar foi dito no confessionário.

A edição também mostrou que, mais cedo, o apresentador já havia falado com os participantes que a cantora estava bem: "Antes de qualquer coisa, quero dar a informação que mais importa para vocês e para todo mundo: a Wanessa já está a caminho de casa. Eu mesmo já falei com ela. Está tudo bem, mas ela descumpriu uma regra do programa e está fora do jogo. A gente segue por aqui. Bola para frente e hoje temos Prova do Anjo, mais uma vez uma prova importantíssima. O Anjo é autoimune e vai imunizar mais alguém", lembrou Schmidt.

Pitel ganhou a disputa pelo Anjo na tarde do sábado, ficando automaticamente imune e podendo imunizar mais uma pessoa na Formação do Paredão.

Por que Wanessa Camargo foi desclassificada?

Nona participante do programa expulsa desde 2012, a cantora teve mais um desentendimento com Davi, que a acusou de agressão, após a festa desta madrugada. A cantora teria acordado o brother, que foi ao confessionário reclamar das atitudes dela. Segundo Davi, ela teria atingido sua perna enquanto dançava no quarto. O brother pediu a expulsão da Wanessa.

Davi falou no confessionário que se sentiu "agredido" e que Wanessa Camargo"ultrapassou os limites", quando o acordou tocando o seu pé na madrugada deste sábado (2), o que acabou resultando na expulsão da sister.

No vídeo do confessionário, Davi disse que havia ido dormir mais cedo por causa da prova do anjo, e que Wanessa o acordou. "A Wanessa ultrapassou um pouquinho do limite da bebida. Ela entrou no quarto e me senti desrespeitado por ela. Ela não me respeitou que estava no quarto e naquela momento ela veio pra cima da minha cama e me agrediu, me senti agredido. Ela ultrapassou o limite da bebida e acabou me batendo. Por mais que tivesse sido sem querer, eu me senti agredido. Estou mal, estou com muita raiva. Estou aqui me controlando, mas estou esperando que esse problema vá ser resolvido", disse o brother.

A TV Globo soltou um comunicado na tarde deste sábado (2) sobre a expulsão de Wanessa Camargo do 'BBB 24'. A nota enviada pela emissora diz o seguinte: "Wanessa Camargo é desclassificada do 'BBB 24'. Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do 'BBB 24' por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o 'Big Brother Brasil'. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt."

