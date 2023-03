A- A+

bbb 23 Expulsão? Guimê e Cara de Sapato são acusados de assédio no BBB 23 Durante a festa, os dois brothers passaram dos limites com a nova participante Dania

A madrugada do BBB 23 desta quinta-feira (16) tiveram episódios lamentáveis. Além da situação desconfortável com Guimê e Dania, Cara de Sapato também vem sendo acusado de assédio após insistir ficar com a sister estrangeira. Em poucas horas de confinamento, Dania já passou por momentos, no mínimo, constrangedores.

Cara de Sapato não não negou seu interesse na modelo e aproveitou a festa para investir em algo mais sério, mas em vídeos que circulam nas redes Dania está sem jeito e tenta por diversas vezes contornar a situação, mas ainda assim, Cara de Sapato rouba um selinho.

Mais tarde, já preparada para dormir, a mexicana é surpreendida com mais insistências de Sapato, mesmo dizendo para parar, estando visivelmente incomodada com a situação. Na web, internautas pedem a expulsão de Sapato e de Guimê.

