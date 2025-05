A- A+

Famosos Expulso quatro vezes e "herdeiro do talento" de Latino: quem é o filho do cantor exposto pelo pai Guilherme Rocha, reconhecido pelo artista em 2018 por meio de teste de DNA, foi citado em série de episódios envolvendo dependência química e agressão

Guilherme Rocha foi reconhecido como filho de Latino apenas aos 18 anos, depois da realização de um exame de DNA, em 2018. Diante da ausência como pai, o cantor convidou o jovem para morar com ele, mas, desde então, passou a enfrentar uma série de problemas, incluindo episódios de dependência química e agressões, segundo um relato do próprio artista em um vídeo publicado no Instagram na terça-feira (20). O garoto rebateu as declarações com um vídeo em que o músico aparece fumando um cigarro.

Ao falar sobre a relação com o jovem, Latino afirmou ter dado ao filho um espaço em sua própria banda para que ele pudesse se desenvolver. Nas redes sociais, o garoto de 26 anos já foi muito elogiado, aliás, pelo seu talento com a música — Guilherme afirma que é artista em sua biografia no Instagram.







“Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou batalhar pelo meu sonho. Meu conselho a você é: faça o mesmo. O mundo não quer saber quantas tempestades você passou, ele quer saber se você trouxe a vela pra passar por elas. Assuma a responsabilidade de que todos os seus sonhos estão nas suas mãos”, disse ele em uma publicação.

E ele aparece em alguns vídeos cantando e até dançando, remetendo alguns internautas ao próprio Latino. “Você é o herdeiro do talento do seu pai”, comentou uma pessoa em uma publicação.





Guilherme Rocha, filho de Latino — Foto: Reprodução/Instagram

Fruto de uma relação do artista com Verônica Rodrigues, Guilherme afirma que sabia quem era o seu pai biológico desde os 14 anos. Até então, ele vinha adotando um estilo mais discreto em redes sociais, com publicações principalmente de selfies e de algumas viagens com amigos.

No vídeo publicado no Instagram, Latino afirma que o filho é dependente químico e que tentou ajudá-lo diversas vezes, oferecendo oportunidades de emprego e apoio para um acompanhamento com especialista. Todas as tentativas, no entanto, teriam sido em vão. Na publicação, o cantor relembra episódios de agressão, mencionando que, em um deles, Guilherme estaria alterado e teria agredido a mãe biológica, em uma época em que morou com ela em Mato Grosso.

“Convivendo com esse meu filho, eu pude perceber esse desvio de caráter que ele tem, na sua sociopatia, até que eu expulsei ele de casa. O fardo estava pesado”, disse o artista sobre o filho, que teria sido expulso quatro vezes de lugares onde morou com sua família.

Guilherme respondeu com um vídeo em que ele “Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá”, escreveu ele ao compartilhar o vídeo.

“Ele não me ajuda, mas atrapalha muito me difamando e todo mundo fica do lado dele porque é rico e famoso! Mas eu convivi. Ele colocava amante novinha dentro de casa, falava que era para mim! Me fez usar droga para c******! Me abalou psicologicamente varias vezes , então mora com ele para tu conheceres. Nem mulher esse cara sabe segurar, quem dirá filho amar ele! Ele quis me destruir, então deixa eu me defender.”

