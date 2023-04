Expulsos por assédio, MC Guimê e Cara de Sapato estarão na final do BBB 23

A- A+

O BBB chegará ao fim no dia 25 de abril, e a festa de encerramento contará com a presença de todos os participantes - incluindo MC Guimê e Cara de Sapato, expulsos por importunação sexual contra a mexicana Dania.

A notícia gerou revolta de parte do público nas redes sociais, que argumenta que a produção do programa estaria sendo conivente com o caso que motivou a expulsão dos brothers. A frase "BBB APOIA ASSÉDIO" está entre os assuntos mais comentados do twitter no momento da publicação desta matéria.

Quem também dará as caras na final é o ex-participante Bruno Gaga, que apertou o botão e desistiu do “Big Brother Brasil 23”.

