BRASIL Exumação dos "Mamonas Assassinas": jaqueta de Dinho é encontrada "intacta" em caixão Descoberta ocorreu durante procedimento em Guarulhos; memorial com árvores em homenagem aos músicos será inaugurado em cerimônia marcada para esta sexta-feira

A exumação dos corpos dos integrantes dos Mamonas Assassinas, realizada nesta segunda-feira (23) em Guarulhos, revelou um detalhe que chamou a atenção da família do vocalista Dinho. A jaqueta usada no enterro do cantor foi encontrada preservada dentro do caixão. Ao O Globo, o primo do artista e CEO da marca ligada à banda, Jorge Santana, afirmou que o estado da peça surpreendeu os familiares.



“A jaqueta estava ali há 30 anos e parecia que tinha sido colocada ontem”, disse Santana ao Metrópoles. Segundo ele, a descoberta foi um dos momentos mais marcantes do procedimento, realizado como parte de um projeto de homenagem ao grupo.

A exumação integra a criação de um memorial vivo dedicado aos músicos. A cerimônia de inauguração do espaço, aberta ao público e gratuita, está prevista para esta sexta-feira (27), às vésperas dos 30 anos do acidente aéreo que matou a banda.

Memorial com árvores em homenagem

A iniciativa é resultado de uma parceria entre as famílias dos artistas e o BioParque Cemitério de Guarulhos. O projeto prevê a cremação de uma pequena parte dos restos mortais, que será transformada em adubo para o plantio de cinco árvores, uma para cada integrante.







Segundo Santana, a proposta foi discutida e aprovada em conjunto pelas famílias. O memorial ficará atrás das sepulturas, que continuarão preservadas e abertas para visitação. “O espaço tem toda uma simbologia. Vai ter totens, atividades, QR Code e um ‘cantinho Mamonas’. Tudo continuará gratuito”, afirmou ao O GLOBO.

De acordo com o cemitério, as cinzas serão colocadas em urnas biodegradáveis junto às sementes escolhidas pelas famílias. O desenvolvimento das árvores poderá ser acompanhado por uma plataforma digital desde a germinação até o plantio definitivo no local.

Cada árvore terá identificação e um totem com QR Code reunindo fotos, vídeos e relatos sobre os integrantes, com a proposta de transformar o espaço em um ponto de encontro para fãs.

Os Mamonas Assassinas estavam no auge do sucesso quando morreram em 2 de março de 1996. Após um show em Brasília, o avião que transportava o grupo colidiu com a Serra da Cantareira durante a aproximação para pouso em Guarulhos, causando a morte de todos os ocupantes e provocando grande comoção no país.

