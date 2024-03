Exumação: entenda o processo pelo qual passarão os restos mortais de Tim Maia

A- A+

Tradicionalmente associada às páginas policiais, a palavra “exumação” anda aparecendo com mais frequência no noticiário cultural. Nesta quinta-feira (14), foi divulgado que Gabriel Costa, filho da cantora Gal Costa, pediu à Justiça que o corpo da mãe seja exumado para determinar definitivamente a causa da morte e sepultado no Cemitério São João Batista, no Rio (a baiana foi enterrada em São Paulo).

Os restos mortais do cantor Tim Maia também devem ser exumados por determinação judicial para a realização de um teste de paternidade. Em 2022, o cadáver do cantor Emílio Santiago foi exumado pelo mesmo motivo.

Exumação nada mais é do que a retirada dos restos mortais de uma pessoa do local onde ela foi sepultada. A maior parte das exumações é administrativa, ou seja, feita pelos cemitérios três anos após a morte. Trata-se da movimentação das ossadas para liberar gavetas para novos sepultamentos. O objetivo da exumação também pode ser a cremação ou o translado dos restos mortais para outro cemitério (como quer o filho de Gal) ou para um jazigo perpétuo (caso a pessoa tenha sido enterrada em um jazigo temporário).

As exumações que ganham mais destaque na mídia, porém, são aquelas determinadas por ordem judicial (como a de Tim Maia) para a realização de exames de DNA ou a descoberta da causa da morte. O perito legista Nelson Massini explica que o túmulo é aberto na presença de ao menos um familiar do morto e a primeira tarefa é a identificação das ossadas, uma vez que um mesmo túmulo pode abrigar os restos mortais de várias pessoas. Por meio do exame da dentição, das medidas do crânio e do tamanho do fêmur, é possível descobrir o sexo, o gênero e a altura do morto, facilitando sua identificação.

A exumação para a realização de teste de DNA é simples, diz Massini. Basta recolher fragmentos de ossos da mão ou da perna do morto. A identificação da causa mortis, no entanto, é mais complicada, especialmente se a pessoa tiver falecido há algum tempo.

"Se o corpo já estiver em estado de putrefação, é muito difícil identificar a causa da morte, porque ação do tempo e da umidade acentua a degeneração dos órgãos. Mas tudo depende das condições da sepultura. Eu já consegui examinar o cérebro de uma pessoa que estava morta há mais de um ano. Se o corpo não tiver passado por necrópsia, fica mais fácil" afirma o perito, que participou das exumações do nazista Josef Mengele, que se escondeu no Brasil, e das ossadas do Cemitério de Perus, onde foram enterradas clandestinamente pessoas mortas pela ditadura.

Massini afirma que o interesse da mídia na exumação de figuras públicas não atrapalha o trabalho dos legistas.

Exumação de famosos

Não são poucas as personalidades cujos restos mortais foram exumados, como o cineasta Charles Chaplin (o corpo dele foi roubado por ladrões), o pintor surrealista Salvador Dalí (para a realização de teste de paternidade que deu negativo) e o poeta Pablo Neruda (para verificar se ele fora assassinato pela ditadura chilena).

Também foram exumados o ex-presidente João Goulart, deposto pelo golpe militar de 1964 e o líder palestino Yasser Arafat (ambos para esclarecimento da causa da morte), a ex-primeira-dama argentina Eva Perón (cujo corpo despareceu por 16 anos) e o czar russo Nicolau II e sua família (para identificação das ossadas).

Os restos mortais de Tim Maia, aliás, já haviam sido exumados em 2012, também para a realização de teste de paternidade, que deu negativo.

