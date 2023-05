Ezter Liu lança "Balaclava", seu novo livro, em circulação pelo Interior de Pernambuco

A- A+

“Balaclava” é o título do quarto livro da escritora, poeta e compositora pernambucana Ezter Liu. Ela lança a obra em circulação pelo Interior do Estado, com paradas nas cidades de Garanhuns, Arcoverde e Goiana, a partir desta quinta-feira (4).

O livro é um compilado de poemas que versão sobre a mulher, representando um grito feminista através da literatura. Com realização da Anilina Produções, a publicação conta com incentivo do Funcultura.

Na obra, estão reunidos 30 poemas, alguns inéditos, outros já publicados e declamados nas redes sociais. O teor da escrita é reativo, ácido e empoderado, abordando a violência e o impedimento sofrido pelas mulheres, especialmente as do Interior.



Com entrada gratuita, os eventos de lançamento vão contar com bate-papo com a escritora, sarau com declamação de poemas e apresentação de convidados especiais. O livro estará à venda nessas ocasiões pelo valor de R$ 20.

Confira a programação de lançamento do livro “Balaclava”, de Ezter Liu:

Garanhuns

Nesta quinta-feira (4), às 19h

No Sesc Garanhuns (Rua Manoel Clemente, 136 - Centro, Garanhuns-PE)

Arcoverde

Nesta sexta-feira (5), 19h

No Sesc Arcoverde (Avenida Cap. Arlindo Pacheco de Albuquerque, 364 - Centro, Arcoverde-PE)

Goiana

No dia 12 de maio, 19h

Ateliê Valcira Santiago (Rua da Conceição, 55 - Centro, Goiana-PE)



