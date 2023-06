Ezter Liu lança "Balaclava", seu novo livro, no Recife; confira data e local

A- A+

“Balaclava”, novo livro da escritora pernambucana Ezter Liu, reúne poemas que versam sobre o ser mulher. O lançamento no Recife ocorre nesta quinta-feira (15), às 19h, no Terra Café Bar.

A obra conta com 30 poemas, entre inéditos e outros já publicados e declamados nas redes. Os textos, de teor reativo, ácido e empoderado, soam como uma resposta poética à opressão patriarcalista, abordando a violência e o impedimento sofrido pelas mulheres.

No mês de maio, “Balaclava” foi apresentado aos públicos de Garanhuns, Arcoverde e Goiana. O evento no Recife contará com bate-papo com a autora e sarau com recitação de trechos do livro, além da participação de convidados especiais.



Serviço:

Lançamento do livro “Balaclava”, de Ezter Liu

Nesta quinta-feira (15), às 19h

No Terra Café Bar (Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista)

Entrada gratuita (mediante retirada de ingresso gratuito pelo Sympla)



