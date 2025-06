A- A+

CINEMA "F1 e cinema se encontraram", diz Hamilton, sobre filme com Brad Pitt e Javier Bardem Com 'Drive to Survive', da Netflix, categoria quer expandir público nos Estados Unidos

"Eu realmente senti que a F1 e o cinema se encontraram", disse a lenda Lewis Hamilton, envolvido tanto na frente quanto atrás das câmeras no novo filme de Joseph Kosinski, estrelado por Brad Pitt, como um piloto aposentado que retorna às pistas, e Javier Bardem, como dono de equipe.



Após o enorme sucesso da série documental da Netflix "Drive to Survive", a Fórmula 1, buscando expandir seu público, principalmente nos Estados Unidos, abriu suas portas para Hollywood para um filme que mergulha os espectadores no mundo da principal categoria do automobilismo mundial com imagens ultrarrealistas.





Seguindo os passos de Top Gun

"F1" conta a história de uma equipe fictícia, a APX GP, que luta no campeonato mundial. Seu dono, interpretado por Bardem, recorre a Pitt, também conhecido como Sonny Hayes, um ex-prodígio da F1 cuja ascensão à fama foi interrompida trinta anos antes por um grave acidente que quase lhe custou a vida.

Desde o momento em que se junta à equipe, Hayes tem que lidar com a desconfiança de seu jovem companheiro de equipe, Joshua Pearce, interpretado pelo ator britânico Damson Idriss. A rivalidade rapidamente atinge o ápice, mas, aos poucos, Hayes acolhe seu vizinho de garagem e o ajuda a marcar pontos.

Kosinski, diretor do sucesso de bilheteria "Top Gun: Maverick", que arrecadou a impressionante quantia de US$ 1,5 bilhão em 2022, passou quatro anos desenvolvendo este ambicioso projeto, convencendo a F1 a se juntar à empreitada.

Hamilton na frente e atrás das câmeras

Junto com o astro Pitt e Jerry Bruckheimer, um dos mais renomados produtores americanos, o heptacampeão mundial Hamilton (atualmente na Ferrari) também esteve envolvido desde o início. Grande cinéfilo, o britânico também está produzindo o longa-metragem pela Dawn Apollo Films, a produtora que ele lançou em 2022 em colaboração com a Apple TV+, que também assinou o projeto.

"Precisávamos de Lewis para os aspectos técnicos e para garantir que fôssemos fiéis à realidade. Para uma cena em Budapeste, foi ele quem nos disse que tal evento só poderia acontecer naquela curva, ou que naquele momento o carro deveria estar em primeira marcha e não em segunda", explicou Bruckheimer.

Stefano Domenicali, CEO da F1, rapidamente percebeu a oportunidade de negócio e a viu como uma chance de tornar a Fórmula 1 ainda mais popular, principalmente nos Estados Unidos, onde "Drive to Survive" aumentou exponencialmente o interesse pelo esporte.

A F1 autorizou a equipe do filme a filmar uma dúzia de corridas ao redor do mundo, de Silverstone (Reino Unido) a Suzuka (Japão), passando por Budapeste e Abu Dhabi. Os monopostos APX GP brancos e dourados, carros de F2 (a segunda categoria) disfarçados de carros de F1, correram nesses circuitos entre os treinos livres da Fórmula 1.

"Para torná-lo autêntico"

Às vezes, eles até ocupavam posições no grid logo atrás dos carros reais, e os pilotos falsos até se misturavam com os reais nas áreas de entrevista após algumas corridas.

"Não é um documentário sobre a F1, ainda é um filme, mas queríamos que fosse autêntico. E, acima de tudo, queríamos contar uma história de amizade, trabalho em equipe e redenção", insistiu Kosinski.

E os pilotos reais? As opiniões são unânimes, e todos destacaram o extremo realismo das imagens filmadas por dezenas de câmeras montadas nos carros.

"Os espectadores ficarão impressionados; as imagens são reais, a velocidade é real. Você consegue realmente sentir a velocidade e também a rivalidade entre os pilotos. É realmente muito realista", elogiou Hamilton. "Eu realmente senti que a F1 e o cinema se encontraram", acrescentou.

