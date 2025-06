A- A+

CINEMA 'F1: O filme': longa com Brad Pitt estreia no topo da bilheteria nos EUA e arrecada US$ 144 milhões Filme sobre piloto de Fórmula 1 aposentado que retorna ao automobilismo tirou 'Como treinar o seu dragão' da primeira posição

Estrelado por Brad Pitt e com Javier Bardem no elenco, "F1: O filme" estreou neste fim de semana no topo da bilheteria americana, arrecadando US$ 88,4 milhões internamente e US$ 144 milhões globalmente, tirando o live action de "Como treinar o seu dragão" da primeira posição.

Dirigido por Joseph Kosinski e produzido por Jerry Bruckheimer e Lewis Hamilton, o longa acompanha um piloto de Fórmula 1 aposentado (Pitt) que retorna ao automobilismo para treinar um novato (Damson Idris) e salvar uma equipe em crise. O filme, que tem orçamento de quase US$ 250 milhões, foi o melhor resultado de produção da Apple, após longas com boa repercussão da crítica mas baixo desempenho junto ao público, como "Assassinos da Lua das Flores" e "Napoleão".

Outro longa cuja estreia era aguardado com expectativa, o thriller de inteligência artificial "M3GAN 2.0 " arrecadou apenas apenas US$ 17 milhões em seu primeiro fim de semana, dos quais US$ 7 milhões vieram de mercados internacionais, ficando na quarta posição entre os mais vistos.

Na sexta posição, "Lilo & Stitch" arrecadou US$ 13,1 milhões em 52 mercados, totalizando US$ 545 milhões no exterior, após seis finais de semana em cartaz. Com um acumulado de US$ 946 milhões globais, o longa deve ultrapassar US$ 1 bilhão em bilheteria, e já tem uma sequência em produção.

