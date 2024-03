Fã cai em golpe e faz Pix de R$ 2,5 mil para falso Fábio Jr

A- A+

Maria Aparecida do Nascimento, de 47 anos, caiu em um golpe ao acreditar que estava trocando mensagens pela internet com o cantor Fábio Jr. Acreditando ser o ídolo, a diarista chegou a transferir R$ 2,5 mil para uma conta dele, após ser convencida de que o cantor estava num processo de separação e enfrentava dificuldade financeira. O caso está sendo investigado.

Por duas semanas, Maria esteve falando com o falso cantor através de uma rede social. Depois de ganhar a confiança da mulher, o golpista alegou dificuldades financeiras e pediu dinheiro emprestado a ela. Em uma de troca de mensagens, a diarista recebeu uma foto de Fábio Jr. com um cachorro, e disse que estaria se divorciando e que precisava de dinheiro para contratar um advogado. O "artista" também teria prometido que ficaria com a vítima após a separação.





Fã faz Pix de R$ 2,5 mil para falso Fábio Jr. — Foto: Reprodução TV

Em outro trecho, ela chegou a sugerir que ele vendesse algum bem ou fizesse um bazar com suas roupas, mas ele disse que tudo estava bloqueado e justificou ainda a repercussão que o assunto poderia causar.





Ela então enviou R$ 2,5 mil para ele. Antes de finalizar a transação, estranhou que o dinheiro seria enviado para o nome de outra pessoa, mas mesmo assim finalizou a transferência. Depois disso, ela não conseguiu mais contato.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, diligências estão sendo realizadas para identificar o autor do crime e esclarecimento dos fatos.

