Fã-clube diz que vaquinha para ajudar família de Ana Benevides já cobre transporte do corpo

Após a mobilização de fãs para ajudar a família de Ana Clara Benevides, que morreu na última sexta-feira (17) enquanto realizava o sonho de assistir ao show de Taylor Swift, no estádio do Engenhão, Zona Norte do Rio, um perfil de fã-clube que organizou uma vaquinha on-line informou que a família da estudante de 23 anos já tem doações suficientes para custear o transporte do corpo para e sua cidade natal, Pedro Gomes (MS).

A família da jovem veio às pressas para o Rio de Janeiro, e precisou fazer um empréstimo para possibilitar o retorno do corpo ao Mato Grosso do Sul. Em entrevista ao Fantástico neste domingo (19), a mãe da estudante, Adriana Benevides, disse que o único suporte oferecido pela T4F (Time for Fun) , produtora do evento, teria sido uma “assistência psicológica”.

Em suas redes sociais, o perfil Update Swift Brasil informou que a campanha on-line bateu a meta: "Graças a todos vocês que ajudaram, a família da Ana entrou em contato conosco e nos informou que as doações já cobrem todos os custos. Obrigada a todos que contribuíram doando ou espalhando a notícia!"

Quando lançou a vaquinha, o fã-clube criticou a TF4 pela falta de suporte à família da estudante: “É com pesar que informamos que a família de Ana teve que recorrer a um empréstimo para possibilitar seu retorno para casa. Infelizmente, a T4F segue decepcionando e não ofereceu suporte nessa questão. A família e amigos próximos disponibilizaram uma forma de ajudarmos. Neste momento tão difícil, contamos com a nossa união para conseguirmos proporcionar um auxílio necessário e certo consolo. Cada contribuição fará diferença para superarmos juntos esse desafio”, disse a página.

A estudante morreu após passar mal por conta do forte calor enquanto acompanhava o show no estádio Nilton Santos, Zona Norte do Rio. Ao Globo, um amigo da vítima relatou que ela passou mal logo no início da apresentação, no momento em que a primeira música era executada. Nas redes sociais, outros fãs reclamaram da proibição da entrada no local do show sem garrafas d’água, por conta de restrições impostas pela segurança.

Outros fãs ficaram revoltados com a T4F (Time for Fun) e a própria cantora americana por não auxiliar a família com as despesas do translado.

"O pessoal do show, que montou, não está dando suporte pra gente trazer ela pra casa. Sei que essas coisas nem passam pelos cantores, os artistas nem ficam sabendo disso. Mas a gente queria que eles dessem o suporte, para trazer ela pra casa. Porque, infelizmente, a gente está arcando com tudo. E a minha filha ainda não chegou" desabafou Adriana, em entrevista ao Fantástico, direto do Mato Grosso do Sul.

