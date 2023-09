Fã de 18 anos faz tatuagem com nome de Patrícia Poeta: 'Representa uma libertação'; confira imagem

A- A+

O paulistano Matheus Evangelista, de 18 anos, não pensou duas vezes antes de tatuar o nome de Patrícia Poeta em seu braço esquerdo, no último sábado (16). Fundador de um fã-clube dedicado à apresentadora do programa "Encontro", da TV Globo, o estudante ressalta que a jornalista foi figura fundamental — mesmo longe, do outro lado da televisão — para um delicado processo terapêutico que ele precisou lidar recentemente.

"Acompanho a Patrícia desde o comecinho da pandemia, em 2020. Aprendi a gostar dela por coincidência do acaso, num período em que ela estava substituindo a Fátima Bernardes (no então programa "Encontro com Fátima Bernardes"). Nessa época, eu estava sofrendo uma depressão forte. Ver a Patrícia era o único momento do dia em que eu me sentia seguro, em paz, sem medo. E até hoje é a mesma coisa! Ela me traz paz", afirma ele, que se aproximou da ídolo nos últimos três anos.

O rapaz não liga para quem considera a atitude um "ato de loucura", como parte dos internautas vem apontando desde que o caso se tornou assunto nas redes sociais. Há tempos, Matheus cultivava o desejo de eternizar o nome de Patrícia em sua pele, como ele mesmo reforça. O jovem — que já esteve na plateia do "Encontro" por cerca de 20 vezes — planeja fazer o curso de jornalismo, inspirado na apresentadora.

"Até eu não arrumar emprego, sempre que dá, vou ao programa dela. Sei que não tem muita explicação para essa admiração. Mas tatuar o nome dela representa, para mim, uma libertação. Patrícia me trouxe libertação e me fez acreditar mais em mim. Há relações que não se explicam muito. Eu só sinto tudo isso "celebra ele, que, volta e meia, conversa com a jornalista, por meio de aplicativos de mensagem. "Patrícia sempre se preocupou comigo: já me recomendou fazer meditação, me ofereceu aulas com o professor de ginástica dela... Ela fala para eu não deixar a peteca cair nunca. É um ser humano extraordinário. Conheço uma Patrícia fora da TV que muita gente não tem a oportunidade de ver."

A reação da apresentadora, diante da novidade do fã, foi de total descrença.

Ela demorou a acreditar. Falou que eu era louco (risos). Mas depois achou legal a tatuagem,ri o jovem.

