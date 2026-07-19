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São Paulo Fã de Harry Styles sofre queda em bueiro danificado após show em SP e leva 30 pontos na perna Jovem relata ter sido socorrida por desconhecidos, que estancaram sangue com moletom, até receber atendimento médico de ambulância

Um momento de celebração após o show de Harry Styles — em São Paulo, na última sexta-feira (17) — se tornou motivo para "desespero", como repassa uma fã do cantor britânico. Em relato que vem gerando repercussão nas redes sociais, a jovem paulista identificada como Gi Rabbit afirma ter sofrido uma queda num bueiro danificado nas redondezas do Estádio Morumbis. Devido ao acidente, ela precisou ser encaminhada para um hospital, onde levou cerca de 30 pontos na perna.

"Um dos dias mais incríveis se tornou um dos mais difíceis em minutos… Estava saindo do show do Harry Styles e no meio da multidão, sem conseguir ver o chão, pisei num bueiro quebrado. Isso me resultou em torno de 30 pontos na perna e quase uma fratura exposta", contou a jovem, por meio de publicação no X.

A paulista havia acabado de se despedir de amigos e estava sozinha no momento da queda. Ela agradeceu às pessoas que prestaram ajuda — e estancaram o sangue com casacos de moletom — até que uma ambulância a socorresse. Admiradora de Harry Styles, ela também havia comprado ingressos para a apresentação deste domingo (19). Devido ao acidente, precisará ficar com a perna imóvel em casa, recuperando-se.

"Infelizmente é um absurdo que a rua em torno de um lugar que milhares de pessoas passaram e irão passar para assistir a esse show lindo, esteja com infra-estrutura desse jeito", alertou a jovem. "Estou muito triste. Tirando o desespero que passei com a perna completamente aberta e sangrando, não desejo para ninguém", acrescentou. "O bueiro continua quebrado lá e é um risco enorme. Outras pessoas podem se machucar em dia de jogo e shows."

Até o momento, a prefeitura do município não se manifestou sobre o caso.

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