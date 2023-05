Fã de Joelma invade o palco e assusta cantora; assista ao vídeo

Na noite da última segunda-feira (1), um fã subiu ao palco durante uma apresentação de Joelma, no Acre. Após passar pelos seguranças, ele abraçou a Rainha do Calypso, dando um susto na cantora e nos seus dançarinos.

Ele começou a pular com a vocalista nos braços enquanto a equipe tentava retirar o homem. Após o acontecido, a artista ainda chamou o homem de volta para um abraço, com direito a palmas de mais de 20 mil pessoas que acompanhavam o show.

Confira vídeo:

Até o cavalo manco assusta com essa! Na noite desta segunda (1º), um fã invadiu o show de Joelma, no Acre, e surpreendeu a cantora ao tirá-la do chão com um abraço. Os seguranças imediatamente afastaram o rapaz. A cantora, no entanto, esperou os ânimos acalmarem para retribuir… pic.twitter.com/0CnZJH6Oet