Taylor Swift Fã de Taylor Swift dormia nas areias de Copacabana, no Rio, quando foi esfaqueado e morto Um dos suspeitos, apontado pela polícia como o autor das facadas, havia saído da prisão horas antes do crime e está foragido

Um turista de Mato Grosso do Sul foi morto a facadas na madrugada deste domingo por dois homens durante um assalto na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. A vítima, Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, estava na cidade para o show da cantora Taylor Swift, previsto para este domingo, no Engenhão, na Zona Norte.

Um dos suspeitos já tinha ficha criminal por outros crimes e havia sido preso em flagrante na última sexta-feira. Ele foi solto em uma audiência de custódia no sábado, horas antes do assassinato.

O crime aconteceu por volta das 3h da madrugada, na altura da Rua Figueiredo Magalhães, a poucos metros do batalhão de Copacabana. Gabriel estava com um grupo de cinco amigos, todos turistas que também vieram para o show da cantora Taylor Swift.

Segundo a Polícia Civil, eles estavam sentados nas areias da Praia de Copacabana, contemplando o mar, quando dois assaltantes se aproximaram. Em depoimento, uma das vítimas contou que Gabriel era o único que dormia, acordando com susto ao se abordado. Ele reagiu, sendo esfaqueado no peito. A mesma testemunha relatou aos investigadores que os criminosos estavam alterados e os chutavam o tempo todo. Gritavam que, se alguém levantasse, iriam matar quem ousasse desobedecê-los. A faca utilizada era de cozinha, mas com uma lâmina grande.

Os suspeitos levaram a chave de um veículo e dois telefones celulares. Um deles, Anderson Henriques Brandão, foi reconhecido por testemunhas e detido por policiais militares. Ele confessou o crime, e de acordo com a PM, disse ainda que eles são moradores de rua.

Outro detido foi Alan Ananias Cavalcante. Ele tem anotações criminais, por roubo, furto, tráfico e um homicídio em 2008. A polícia, porém, informou que não tem indícios de que ele matou ou participou do roubo.

Já Jonathan Batista Barbosa, apontado pela PM como autor das facadas, havia sido preso na última sexta por furto e receptação, sendo posto em liberdade por decisão judicial no mesmo dia. Ele ainda possui seis anotações criminais: homicídio, roubo, porte de arma de fogo, lesão corporal, furto e receptação.

Os policiais militares e civis permanecem nas buscas pela sua localização. A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital.

