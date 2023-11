Fã de Taylor Swift que morreu tinha gato com o mesmo nome de pet da cantora

A- A+

Taylor Swift era uma inspiração para Ana Benevides, jovem que morreu durante o show da cantora nesta sexta-feira (17). Tanto que, há cerca de um ano, quando adotou um novo gatinho, ela resolveu batizá-lo com o apelido do pet da cantora: Benji (do nome Benjamin Button).

Segundo uma amiga de Ana, Emiliane Félix, ela era amante de gatos. Antes de Benji, cuidava do Pitu, que tinha falecido há um ano. Logo em seguida, integrou Benji à família. Foram eles, aliás, os motivos das únicas tristezas que Emiliane viu Ana transmitir:

"A Ana estava sempre alegre. A gente nunca via triste ou reclamando de algo. As únicas vezes foram quando os gatinhos delas morreram. Ela era muito apegada."

Benji faleceu neste mês de novembro, devido a uma parada cardíaca.

Ana Benevides embarcou, em um avião em Rondonópolis, para realizar o maior show da sua vida nesta quarta-feira. Após uma conexão em Cuiabá, chegou no Rio de Janeiro na quinta-feira. Ainda no aeroporto, encontrou outros fãs e o grupo começou a trocar pulseiras — um costume da base de apoiadores da cantora. No pulso de um deles, avisou uma pulseira com o escrito "Benji", em homenagem ao gato de Swift, e pegou, para lembrar do seu.

Durante a segunda música do show, nesta sexta-feira, Ana começou a passar mal. Foi socorrida por bombeiros e levada ao Hospital Salgado Filho, mas veio óbito após uma parada cardiorrespiratória.

