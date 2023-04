Fã diz ter sido destratado por Pabllo Vittar e artista rebate: 'Não chamei você de rato'; entenda

A- A+

A cantora Pabllo Vittar virou assunto nas redes sociais após um fã ter reclamado sobre a forma como a equipe da artista o tratou durante show realizado na última sexta-feira no Rio de Janeiro. Luiz Lopes disse ter comprado um ingresso mais caro para o evento, que daria a ele o direito de tirar uma foto com a drag queen — mas foi impedido pela produção.

“Quem me conhece sabe que eu sou fã da Pabllo desde 2016, antes mesmo dela estourar e ficar famosa”, publicou. “Sempre fiz questão de ser um fã presente, apoiar em tudo o que ela se propusesse a fazer, porém nem tudo devemos apoiar”, explicou Lopes.

Em seguida, ele disse que tinha um ingresso mais caro para assistir ao show da artista e foi ao local combinado para encontrá-la. “Por conta da organização, diversas pessoas foram colocadas na minha frente e, quando chegou a minha vez, a produção da Pabllo informou que ela estava cansada e não iria atender mais ninguém”, escreveu.

O fã questionou a decisão e a equipe, segundo ele, afirmou que o incluiria nas fotos ao final do show. Quando chegou o momento, Lopes disse que a cantora o reconheceu e foi até ele, mas que uma pessoa da produção a “puxou” para o camarim. Ele esperou um pouco, mas foi informado que a Pabllo não queria o receber porque ele tinha “gritado com a irmã dela”.

“Em nenhum momento fui rude ou gritei com alguém, pelo contrário. Fui muito paciente, mesmo com um direito meu como fã e consumidor sendo negado”, publicou.

Como resposta ao relato publicado por Lopes, o perfil da cantora no Twitter bloqueou a conta do fã. A ação aumentou a indignação dos seguidores da artista, que começaram a divulgar relatos semelhantes — ocasiões em que foram destratados pela equipe ou que foram bloqueados pela Pabllo após escreverem uma crítica.

“Amo muito a Pabllo Vittar, acompanhei desde o início (...). Mas essa atitude dela de ficar bloqueando qualquer pessoa que seja contrária a ela, sem apresentar nenhum argumento, é muito infantil e só piora a situação”, opinou um usuário.

Como resposta, Pabllo Vittar fez algumas publicações em que demonstrava estar irritada com a situação. Neste domingo, ela escreveu: “Problemas acontecem em todas as áreas, o que eu não vou permitir é o jeito que as pessoas usam desses momentos para me tratar como lixo”.

A publicação continuou: “Desde o início da minha carreira ratos ficam à espreita de um deslize para surfar nessa onda de hate [ódio] em mim e na minha equipe”, publicou a artista, que deletou o pronunciamento em seguida.

Depois, a cantora chegou a pedir desculpas publicamente a Lopes. Disse que ele seria ressarcido e que poderia comparecer “em quantos shows desejar”: “Quero te pedir desculpas, não quero que se sinta mal. No próximo show do Rio, se quiser ir, é meu convidado”.

Ela também explicou que não teria se referido a ele como um “rato”: “Não chamei você de rato, e sim as pessoas que usam disso pra jogar hate em mim, você sabe. Te amo, espero que me perdoe”, publicou ela, acompanhada de uma nota oficial do Festival Noites Cariocas, que pediu perdão pelo erro.

