Carnaval Fã escala trio elétrico, agarra Claudia Leitte e é repreendido: "Me cuspiu toda" Cantora baiana se apresentou neste sábado pelas ruas de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo

A cantora Claudia Leitte precisou interromper sua apresentação neste sábado (11), em Guarulhos, após ter sido agarrada por um fã que escalou o trio elétrico que percorria as ruas da cidade situada na região metropolitana de São Paulo.

A cena foi gravada pelo público. As imagens mostram um homem subindo o caminhão. Com receio dele cair, a artista o ajudou a subir na parte de cima do trio elétrico. O fã então abre os braços e começa a abraçar a cantora.

"Você me deu um susto", disse.

Como o homem continuava a agarrá-la, a cantora pediu para o fã se acalmar.

"Devagar, devagar. Calma, calma. Fique calmo. Você fica calmo? Eu quero que você beba uma água, certo? Relaxa", orientou a baiana.

"Você está bem? Você me cuspiu toda", finalizou a Cláudia Leitte, para o riso da platéia.

Em seguida, a artista pediu para o público não fazer isso novamente, pois no caminhão há fios e existe o risco de alguém ficar ferido.

