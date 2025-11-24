A- A+

fã Fã que atacou Ariana Grande em evento de 'Wicked' é deportado e banido de Singapura Antes disso, ele já havia sido condenado a nove dias de prisão

O fã australiano que atacou Ariana Grande durante um evento de divulgação de Wicked em Singapura, em 13 de outubro, foi deportado e está oficialmente banido do país. Antes disso, ele já havia sido condenado a nove dias de prisão.

Segundo a BBC, a Autoridade de Imigração e Postos de Controle de Singapura informou que Johnson Wen, 26, não poderá retornar ao território. Ele invadiu a área restrita e correu em direção à atriz quando o elenco deixava o local, abraçando-a pelo pescoço. A situação assustou Ariana e as pessoas ao redor.

Cynthia Erivo, intérprete de Elphaba no filme, reagiu imediatamente e ajudou a afastá-lo. Em seguida, seguranças conseguiram contê-lo, e Wen foi detido.

Após ser liberado, Wen publicou no Instagram: "Estou livre após ter sido preso". Ele também compartilhou o vídeo do momento em que agarrou a cantora e escreveu: "Querida Ariana Grande, obrigado por me deixar pular com você no tapete amarelo".

Wen, que é suspeito de ter perturbado outros eventos esportivos e shows internacionais no passado, "mostrou um padrão de comportamento que sugere que ele fará isso novamente", declarou o juiz Christopher Goh antes de proferir a sentença de nove dias de prisão.

