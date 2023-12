A- A+

LITERATURA Fã que escreveu continuação de 'O Senhor dos Anéis' perde briga na justiça contra espólio de Tolkien Demetrious Polychron publicou no ano passado o livro 'A sociedade do rei', o qual ele mesmo descreve como uma 'continuação perfeita' do universo criado pelo escritor britânico

Um fã de "Senhor dos Anéis" que escreveu, por conta própria, uma continuação para a saga de JRR Tolkien (1892-1973), perdeu uma briga na justiça para o espólio do escritor britânico. Demetrious Polychron publicou no ano passado o livro "A sociedade do rei", o qual ele mesmo descreve como "continuação perfeita" do universo criado por Tolkien.

O problema é que Polychron tentou processar o espólio de JRR Tolkien e a Amazon por causa da série "O Senhor dos Anéis: os Anéis do Poder", exibida no Prime Video, alegando que a obra infringia direitos autorais do seu livro. A justiça, no entanto, entendeu que quem estava infringindo direitos autorais era o próprio Polychron.

Numa reviravolta do caso, o espólio de Tolkien processou Polychron e pediu à justiça que todas as cópias físicas e digitais do seu livro fossem destruídas. O juiz do caso concluiu que a primeira reinvindicação de Polychron por direitos autorais era “irracional” e “frívola”, já que seu trabalho é inteiramente baseado em personagens de "O Senhor dos Anéis".

"Este é um sucesso importante para o espólio, que não permitirá que autores e editores não autorizados monetizem as obras muito amadas de JRR Tolkien desta forma", afirmou ao The Guardian o advogado do espólio de Tolkien, Steven Maier. "Este caso envolveu uma violação grave dos direitos autorais de "O Senhor dos Anéis", realizada em uma base comercial, e o espólio espera que a concessão de uma liminar permanente e os honorários advocatícios sejam suficientes para dissuadir outros que possam ter intenções semelhantes", concluiu.

