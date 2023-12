Fã que morreu em show de Taylor Swift teve exaustão térmica causada pelo calor, aponta laudo

A- A+

A universitária Ana Clara Benevides, de 23 anos, fã que morreu durante o primeiro show da cantora Taylor Swift, teve exaustão térmica causada pelo calor, aponta laudo. No dia do evento, que aconteceu no dia 17 de novembro, no Estádio Nilton Santos, a sensação de calor na cidade chegou aos 59,3 graus. Benevides começou a passar mal logo no início do show e chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O caso foi registrado na 24ª DP (Piedade), que investiga o caso.

Segundo o g1, a evolução clínica aponta para exaustão térmica com quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões, evoluindo para morte súbita. A morte foi causada por hemorragia alveolar — rompimento dos vasos sanguíneos que irrigam os pulmões —, e paralisação de vários órgãos por exposição difusa ao calor.

Segundo a delegada Juliana Almeida, titular da 24ª DP, o pai de Ana Clara, José Weiny Machado, afirmou que a filha não tinha doenças preexistente e ele também não tinha o conhecimento de que ela tomava medicamentos.

Ao Globo, um amigo da vítima relatou que ela passou mal logo no início da apresentação, no momento em que a primeira música era executada. Na época, fãs reclamaram da proibição da entrada no local do show sem garrafas d’água, por conta de restrições impostas pela segurança.

Segundo o laudo da jovem, Benevides teve hemorragia no pulmão e três paradas cardiorrespiratórias, como adiantou O Globo. A jovem era estudante de Psicologia da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso.

Benevides chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. No mesmo dia, a cantora Taylor Swift publicou uma carta aberta sobre a morte de Ana Clara.

"Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso te dizer o quão devastada estou com isso. Tenho muito pouca informação além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais. Não vou poder falar sobre isso no palco porque me sinto dominada pela tristeza quando tento falar sobre isso. Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e que meu coração partido está com sua família e amigos. Essa foi a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer essa turnê para o Brasil", publicou a cantora em suas redes sociais.

Veja também

SAÚDE Exaustão térmica: entenda a causa da morte de fã de Taylor Swift em show no Rio