POLÊMICA Fã simula sexo oral no palco com Léo Santana e leva "fora" do cantor; assista à cena Mulher foi convidada pelo cantor para desafio "Posturado e Calmo" em show no Pará

Um fato inusitado foi registrado durante show do artista baiano Léo Santana, na cidade de Barcarena (PA). Dono do hit "Posturado e Calmo", o cantor costumeiramente chama fãs ao palco para fazer com ele o desafio do single, lançado em junho.

O desafio consiste em tentar dar conta da letra da música, que por ser rápida demais, requer esforço de quem se atreve a cantá-la.



Com o show no Pará não foi diferente, e tal qual tem feito em outras apresentações, uma fã foi convidada ao palco para encarar a 'parada'. Eufórica, antes mesmo de chegar perto do cantor, ela afirmou "Eu canto no seu microfone".









Até então a "brincadeira" foi recebida com descontração por Léo Santana que após vê-la repetir o gesto da prática de sexo oral, aproximando-se dele, revidou:



"Parou, parou, parou. Aí já é falta de respeito. Sou casado, respeite a minha esposa", bradou o artista, casado com Lore Improta. A pedido do próprio Léo Santana, a fã foi "convidada" a deixar o palco.



A cena repercutiu nas redes sociais e começou a ser compartilhada. Assista ao vídeo:

uma velha assanhada levou um fecho do leo santana ontem em barcarena, serio q mico as pessoas precisam de vergonha na cara pic.twitter.com/19Wg50yw3v — claudia (@claudixpgomes) July 24, 2023

